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Волинську область очолить представник СБУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 листопада 2024, 16:25
Волинську область очолить представник СБУ
Засідання уряду 8 листопада було виїзним. фото - Урядовий портал

Кабінет міністрів на засіданні 8 листопада погодив звільнення голови Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка та призначення на цю посаду Івана Рудницького.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Пряма мова: "Погоджено звільнення Погуляйка Юрія Михайловича з посади голови Волинської обласної державної адміністрації.

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Іван Рудницький

Погоджено призначення: Рудницького Івана Львовича головою Волинської обласної державної адміністрації".

Деталі: Крім того, повідомляється, що погоджено кандидатуру Білецького Мирослава Золтановича на посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Що передувало: Уродженець Луганщини Юрій Погуляйко очолював Волинську ОВА з грудня 2019 року.

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46-річний уродженець Львівщини Іван Рудницький з липня 2019 року працював на посаді начальника управління Служби безпеки України у Закарпатській області. Пізніше, з липня 2022 року очолював управління СБУ в Полтавській області. В травні 2024 року його призначили керівником СБУ Волині.

Мирослав Білецький був виконувачем обов'язків олови Закарпатської ОДА з вересня 2024 року. З лютого 2021 року  він обіймав посаду першого заступника голови Закарпатської ОДА.

 
Мирослав Білецький
Фото: carpathia.gov.ua

Волинська областьКабінет міністрів
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