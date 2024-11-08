Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ердоган вірить у "легке завершення" війни в Україні, якщо за справу візьметься команда Трампа

Христина Бондарєва, Євген КізіловП'ятниця, 8 листопада 2024, 16:47
Ердоган вірить у легке завершення війни в Україні, якщо за справу візьметься команда Трампа
фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що війна в Україні може "легко закінчитися", якщо адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа візьметься за вирішення проблеми.

Джерело: слова турецького президента наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда"

Деталі: Він спілкувався з журналістами під час польоту з Будапешта. Ердоган відзначив, що зусилля західних країн на чолі зі Сполученими Штатами, спрямовані на припинення війни в Україні, прискорять вирішення конфлікту.

Реклама:

"Ми можемо легко закінчити цю війну, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до питання з перспективою пошуку рішень. Більше діалогу, дипломатії, домовленостей відкриють двері до миру, а не зброї, бомб і конфліктів", – сказав Ердоган.

Він також додав, що Туреччина планує й надалі зосереджуватись на пошуку мирного рішення.

"Ми – країна, якій вдалося зібрати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна повинна закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на досягненні миру і будемо продовжувати це робити", – заявив турецький президент

РЕКЛАМА:

Підтримуючи територіальну цілісність України, засуджуючи вторгнення Росії та надаючи Києву військову підтримку, Туреччина також виступила проти західних санкцій проти Росії, з якою вона має важливі відносини у сфері оборони, енергетики та туризму.

З березня Туреччина закликає до припинення війни в Україні шляхом переговорів і пропонує виступити посередником.

Нагадаємо, після саміту Європейської політичної спільноти президент Володимир Зеленський заявив, що вірить, що Трамп хоче швидкого закінчення війни, але це може означати втрати для України.

Напередодні Трамп допустив, що може поговорити з Путіним, а  російське видання "Верстка" повідомило, що Путін неформально привітав Трампа з перемогою на президентських виборах. Зробив він це нібито "через знайомих".

Читайте також: Трамп – це не катастрофа. Спершу ставлення до України буде поганим, але його реально змінити"

ЕрдоганТрампвійнаУкраїна
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб запевняє, що армії РФ не вдалося увійти до Куп’янська і окупувати Іллінку

"Люди в шоці": у Пентагоні стривожені через кандидата Трампа на посаду глави міноборони

Байден на останній зустрічі з Сі поговорить про залучення військ КНДР у російську війну проти України

У Байдена хочуть подати до Конгресу запит щодо допомоги Україні на 2025 рік

Росіяни окупували Іллінку та увійшли до Куп’янська – DeepState

Трамп обрав генпрокурора: він проти допомоги Україні і з шлейфом "сексуальних зловживань"

Усі новини...
Ердоган
Ердоган заявив, що США та члени НАТО не хочуть, щоб Україна вступила до Альянсу
Зеленський поговорив з Ердоганом про свободу судноплавства в Чорному морі
Ердоган заявив про непохитну підтримку повернення Криму Україні
Останні новини
13:18
Жовто-синю картину Марка Ротко продали за 32 млн доларів
13:03
Польща розмістила південнокорейські танки K2 біля кордону з Росією
12:58
футболГравець київського "Динамо" залишив табір збірної України, замість нього вже довикликали дебютанта
12:47
Аргумент для повернення людей: в Україні починають будувати соціальне житло
12:38
Скільки українців підтримує припинення переведення годинників на літній час? Опитування
12:30
"Нафтогаз" збільшив видобуток газу на 6%
12:20
мапаУ п’ятницю в Україні очікується мокрий сніг, на вихідних – без опадів
12:19
Банки Казахстану різко збільшили терміни платежів для російських компаній
12:19
відеоОкупанти обстріляли Слов’янськ – пошкоджені дитсадок і університет
12:18
Німеччина заборонила портам приймати танкери із газом РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: