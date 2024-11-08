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Лубінець зустрівся з Москальковою у Білорусі: започатковано новий формат

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 листопада 2024, 17:00
Лубінець зустрівся з Москальковою у Білорусі: започатковано новий формат
фото з Facebook Лубінця

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російською уповноваженою Тетяною Москальковою у Білорусі: строни обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони, та започаткували новий формат.

Джерело: Лубінець у соцмережах

Деталі: Омбудсман повідомляє, що зустріч відбулась за сприяння білоруської сторони, на території Республіки Білорусь, за участі МКЧХ.

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Лубінець окреслив основні підсумки:

Пряма мова: "Відбулася репатріація тіл загиблих.

Виконуючи гуманітарну місію, Україна вкотре допомогла воззʼєднанню сімей. За результатами перемовин, 91-річна жінка зустрілася із своїм сином. Таким чином ми показуємо, що возз’єднання сімей — це найголовніше і сподіваємося, що наша комунікація у цьому питанні продовжиться.

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Обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони (Україна — російських військовополонених у нашій країні, Росія — українських військовополонених на своїй території).

Обмінялися листами. У тому числі започаткували новий формат: передали листи від українських родичів до українських військовополонених у РФ.

Поспілкувався з керівництвом місій МКЧХ в Україні та Росії. Вкотре наполягав на доступі МКЧХ до українських військовополонених та цивільних!

Наголошу, що взаємодію з російською уповноваженою з прав людини проводжу для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у РФ".

омбудсменполонені
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