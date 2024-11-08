Чмут про мобілізацію: 500 тисяч – це адекватна цифра

На думку голови фонду "Повернись живим" Тараса Чмута для оборони країни Україні необхідно мобілізувати близько 500 тисяч осіб і це "адекватна цифра".

Джерело: Чмут в інтерв'ю DW

Чмуту нагадали слова секретаря РНБО Олександра Литвиненка про те, що для укомплектування бригад на 85% потрібно призвати ще 160 тисяч українців.

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Пряма мова: "У нас бригада може бути укомплектована на 50%, а якщо запитати у комбата, скільки стрілків і безпосередньо піхоти, то в роті може бути 15 людей, 20 людей, 25 людей. Але по паперах у вас нібито людей ніби багато. У вас укомплектований штаб, тил, зв’язок, безпілотчики, снайпери, розвідники, трохи артилерії, міномьотки і тд, але піхоти нема.

І ми вже давно не говорим про якість людей. Ми просто говоримо про якихось людей. Оці цифри – вони просто цифри. Вони дуже відірвані від реальності. 500 тисяч – це адекватна цифра".

Деталі: На думку Чмута, в Україні в питанні мобілізації провалили інформаційне поле, тобто є проблеми із комунікацією.

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Пряма мова: "Ми повністю програємо інфополе росіянам і тим, хто їм підігрує всередині країни. Зайдіть в YouTube і подивіться канали. Абсолютна маніпуляція, перекручування фактів, гіперболізація проблем, нівелювання позитиву. Робота на розкол суспільства. І це все упирається у великі глибинні проблеми в країні, які, на жаль, чомусь не вирішуються роками, десятиліттями".