Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чмут про мобілізацію: 500 тисяч – це адекватна цифра

Альона Мазуренко П'ятниця, 8 листопада 2024, 17:20
Чмут про мобілізацію: 500 тисяч – це адекватна цифра
Тарас Чмут, Фото: Назарій Мазилюк, УП

На думку голови фонду "Повернись живим" Тараса Чмута для оборони країни Україні необхідно мобілізувати близько 500 тисяч осіб і це "адекватна цифра".

Джерело: Чмут в інтерв'ю DW

Чмуту нагадали слова секретаря РНБО Олександра Литвиненка про те, що для укомплектування бригад на 85% потрібно призвати ще 160 тисяч українців.

Реклама:

Пряма мова: "У нас бригада може бути укомплектована на 50%, а якщо запитати у комбата, скільки стрілків і безпосередньо піхоти, то в роті може бути 15 людей, 20 людей, 25 людей. Але по паперах у вас нібито людей ніби багато. У вас укомплектований штаб, тил, зв’язок, безпілотчики, снайпери, розвідники, трохи артилерії, міномьотки і тд, але піхоти нема.

І ми вже давно не говорим про якість людей. Ми просто говоримо про якихось людей. Оці цифри – вони просто цифри. Вони дуже відірвані від реальності. 500 тисяч – це адекватна цифра".

Деталі: На думку Чмута, в Україні в питанні мобілізації провалили інформаційне поле, тобто є проблеми із комунікацією. 

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Ми повністю програємо інфополе росіянам і тим, хто їм підігрує всередині країни. Зайдіть в YouTube і подивіться канали. Абсолютна маніпуляція, перекручування фактів, гіперболізація проблем, нівелювання позитиву. Робота на розкол суспільства. І це все упирається у великі глибинні проблеми в країні, які, на жаль, чомусь не вирішуються роками, десятиліттями".

мобілізаціяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден на останній зустрічі з Сі поговорить про залучення військ КНДР у російську війну проти України

У Байдена хочуть подати до Конгресу запит щодо допомоги Україні на 2025 рік

Росіяни окупували Іллінку та увійшли до Куп’янська – DeepState

Трамп обрав генпрокурора: він проти допомоги Україні і з шлейфом "сексуальних зловживань"

Трамп хоче призначити директоркою Нацрозвідки політикиню, яка проти надання допомоги Україні

Генштаб: На Курахівському та Покровському напрямках найінтенсивніші бої

Усі новини...
мобілізація
Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану
Звільнений з полону поскаржився, що через СБУ не може мобілізуватися
Курська операція показала: їх можна так само рвати на шматки. Історія 25-річного Героя України Юрія Жуковця
Останні новини
09:54
Дуда: З поваги до грошей США Трамп не може дозволити РФ знищити Україну
09:52
В Амстердамі затримали сотні пропалестинських активістів, які порушили заборону на протест
09:49
Японський телескоп зазнімкував рідкісну галактику з трьома кільцями: її походження невідоме
09:48
баскетболЄвроліга: "Париж" обіграв "Жальгіріс", "Барселона" дотисла "Партизан"
09:43
В Україні падає попит на авто з Китаю: популярні марки жовтня
09:42
Reuters: Боррель пропонує ЄС призупинити політичний діалог з Ізраїлем
09:30
Байден на останній зустрічі з Сі поговорить про залучення військ КНДР у російську війну проти України
09:00
Сибіга зустрівся з Блінкеном і заявив про "оптимізм" щодо ударів вглиб РФ
08:54
Сили оборони збили 21 російський дрон з 59, інші були локаційно втрачені
08:41
За добу на фронті сталося понад 160 боєзіткнень, найбільше на Курахівському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: