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СБУ затримала керівницю МСЕК, яка вимагала хабар у пораненого воїна ЗСУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 листопада 2024, 18:08
СБУ затримала керівницю МСЕК, яка вимагала хабар у пораненого воїна ЗСУ
фото прокуратури

Служба безпеки України та слідчі Національної поліції викрили на корупційних схемах керівницю одного із міжрайонних центрів медико-соціальної експертизи на Кіровоградщині, яка одночасно є депутаткою міськради.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, співрозмовник "Української правди"

 
фото джерела уп

Деталі: За даними джерела УП, затримана – Ірина Корнілова, керівниця Олександрійської міжрайонної МСЕК, депутатка міської ради, обрана на виборах депутатів місцевих рад 25 жовтня 2020 року від політичної партії "Європейська солідарність" (у коментарі УП пресслужба "ЄС" пізніше заявила, що 13 вересня 2024 року Корнілова склала повноваження депутата, а з 15 вересня її виключено з партії "ЄС" -ред.).

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За матеріалами справи, посадовиця вимагала 2 тисячі доларів США від пораненого воїна ЗСУ за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності.

Як встановило розслідування, український захисник отримав тяжке поранення у ході боїв за Часів Яр навесні 2023 року. Тоді уламки російської керованої авіабомби поранили військового, після чого ліву сторону його тіла паралізувало.

Утім, очільниця МСЕК все одно вимагала хабар від військово за оформлення статусу. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадовиці і затримали її "на гарячому", коли вона отримувала всю суму хабаря, зазначають у спецслужбі.

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Наразі фігурантці повідомлено про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

корупціяхабарСБУКіровоградська область
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