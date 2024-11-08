Орбан: Українці боролися героїчно, і лише їм вирішувати, чи продовжувати далі

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан запевняє, що ніколи не вказував українцям, що робити у контексті війни з РФ, але готовий допомогти як добрий сусід.

Джерело: Орбан на пресконференції після неформального саміту ЄС у Будапешті, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Орбан зазначив, що Україна – суверенна країна і те, що Україна робить це належить виключно українцям.

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"Вони вирішили боротися і вони боролися героїчно, їм належить вирішувати продовжувати чи ні", – сказав він.

За словами угорського прем'єра, його зусилля спрямовані лише на те, щоб ізолювати Угорщину від небезпеки війни і можливої ситуації, яка матиме негативний вплив на Угорщину.

"У липні я їздив до Києва і до Москви, я був жорстко розкритикований за це. Але те, що я робив в Україні не було спробою переконати українців зробити щось. Я лише намагався пояснити президенту, що час не на його боці і я готовий допомогти створити певне перемир'я, яке передувало б більш тривалому миру. Мене відкинули і запевнили, що час на їхньому боці", – розповів Орбан.

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За його словами, в умовах коли обидві сторони переконані, що час на їх боці, він спробував створити якомога ширший "міжнародний мирний клімат", а потім рано чи пізно схилити до переговорів воюючі сторони.

"Я ніколи не казав, що українцям робити. Їх країна, їх майбутнє, їхнє життя, суверенна країна. Але я готовий допомогти їм, як я багато разів робив, бо вони наші сусіди, які боролися героїчно і які заслуговують кращого майбутнього ніж те, що світить їм зараз", – зазначив Орбан.

Нагадаємо, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган вважає, що війна РФ проти України може "легко закінчитися", якщо адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом застосує підхід, орієнтований на вирішення проблеми.

Після саміту Європейської політичної спільноти президент Володимир Зеленський заявив, що вірить, що Трамп хоче швидкого закінчення війни, але це може означати втрати для України.