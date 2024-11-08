Клименко: На фронті воюють 10% поліцейських

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що до виконання бойових завдань на фронті залучається 10% особового складу Національної поліції.

Джерело: Клименко розповів інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному"

Пряма мова: "Ще 25% поліцейських, а це приблизно чверть (особового складу – ред.) безпосередньо несуть службу у регіонах, де проводяться бойові дії. Це Запорізька, Донецька, Харківська, Херсонська та Сумська області".

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Деталі: За словами Клименка, стрілецькі підрозділи Нацполіції залучаються командуванням ЗСУ до виконань різних завдань в інтересах українських Сил оборони.

Пряма мова: "Також є підрозділи поліції, які разом з прикордонниками служать на кордоні з Республікою Білорусь. Й загалом на сьогодні одночасно задіяні до виконання невластивих функцій поліції близько 40-45% особового складу, тому що частина правоохоронців, що знаходяться у тилових областях, також на ротаційні основі періодично залучається до виконання бойових завдань, включаючи розмінування територій".

Що передувало:

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У червні Клименко заявив, що мобілізувати і відправити на фронт усіх правоохоронців, як цього вимагають у соцмережах, неможливо.