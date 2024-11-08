Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Клименко: На фронті воюють 10% поліцейських

Тетяна ОлійникП'ятниця, 8 листопада 2024, 18:42
Клименко: На фронті воюють 10% поліцейських
Ігор Клименко. Фото з його Telegram-каналу

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що до виконання бойових завдань на фронті залучається 10% особового складу Національної поліції.

Джерело: Клименко розповів інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному"

Пряма мова: "Ще 25% поліцейських, а це приблизно чверть (особового складу – ред.) безпосередньо несуть службу у регіонах, де проводяться бойові дії. Це Запорізька, Донецька, Харківська, Херсонська та Сумська області".

Реклама:

Деталі: За словами Клименка, стрілецькі підрозділи Нацполіції залучаються командуванням ЗСУ до виконань різних завдань в інтересах українських Сил оборони.

Пряма мова: "Також є підрозділи поліції, які разом з прикордонниками служать на кордоні з Республікою Білорусь. Й загалом на сьогодні одночасно задіяні до виконання невластивих функцій поліції близько 40-45% особового складу, тому що частина правоохоронців, що знаходяться у тилових областях, також на ротаційні основі періодично залучається до виконання бойових завдань, включаючи розмінування територій".

Що передувало:

РЕКЛАМА:

У червні Клименко заявив, що мобілізувати і відправити на фронт усіх правоохоронців, як цього вимагають у соцмережах, неможливо.

МВСполіція
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб запевняє, що армії РФ не вдалося увійти до Куп’янська і окупувати Іллінку

"Люди в шоці": у Пентагоні стривожені через кандидата Трампа на посаду глави міноборони

Байден на останній зустрічі з Сі поговорить про залучення військ КНДР у російську війну проти України

У Байдена хочуть подати до Конгресу запит щодо допомоги Україні на 2025 рік

Росіяни окупували Іллінку та увійшли до Куп’янська – DeepState

Трамп обрав генпрокурора: він проти допомоги Україні і з шлейфом "сексуальних зловживань"

Усі новини...
МВС
В Україні вже зареєстровано 1 мільйон 400 тисяч одиниць зброї на руках
В Україні потренувались ліквідовувати наслідки ракетних ударів по хімічних та енергооб’єктах
МВС: На руках в українців може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї
Останні новини
13:18
Жовто-синю картину Марка Ротко продали за 32 млн доларів
13:03
Польща розмістила південнокорейські танки K2 біля кордону з Росією
12:58
футболГравець київського "Динамо" залишив табір збірної України, замість нього вже довикликали дебютанта
12:47
Аргумент для повернення людей: в Україні починають будувати соціальне житло
12:38
Скільки українців підтримує припинення переведення годинників на літній час? Опитування
12:30
"Нафтогаз" збільшив видобуток газу на 6%
12:20
мапаУ п’ятницю в Україні очікується мокрий сніг, на вихідних – без опадів
12:19
Банки Казахстану різко збільшили терміни платежів для російських компаній
12:19
відеоОкупанти обстріляли Слов’янськ – пошкоджені дитсадок і університет
12:18
Німеччина заборонила портам приймати танкери із газом РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: