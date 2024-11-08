Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Будівництво "Північного потоку-2" в Німеччині дозволили з порушеннями – ЗМІ

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 8 листопада 2024, 18:45
Будівництво Північного потоку-2 в Німеччині дозволили з порушеннями – ЗМІ
фото: Getty Images

Влада німецької землі Мекленбург-Передня Померанія порушила норми законодавства, коли схвалила дозвіл на будівництво російського газогону "Північний потік-2".

Джерело: публікація Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Експертний звіт, покликаний оцінити безпечність будівництва "Північного потоку-2", був підготовлений у вересні 2021 року – за п’ять місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Реклама:

Звіт мала готувати компанія BOS Baustoff & Off-Shore Service GmbH, виконавчим директором якої є Лассе Петерсен. Його брат Штеффен, як відомо, очолював Фонд захисту клімату та навколишнього середовища ("кліматичний фонд"), який лобіював завершення будівництва "Північного потоку-2" в Німеччині.

BOS стверджує, що звіт стосовно трубопроводу готували "незалежні сторонні експерти". Підрядником, згідно з документами в розпорядженні FAZ, виявився Нільс Б. – який, однак, раніше працював в компанії-операторі "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG.

"Якщо людина, яка допомагала будувати трубопровід, пізніше керувала його оцінкою – наскільки це може бути незалежним?" – зазначається у статті.

РЕКЛАМА:

Також FAZ отримала у розпорядження документи, що підтверджують листування Нільса Б. з юристом Nord Stream 2 AG. В одному з них представник компанії-оператора направляє "пропозиції щодо коригувань".

Документи FAZ також показують, що, очевидно, існував тісний зв'язок між компанією та Гірничим управлінням в місті Штральзунд, що в Передній Померанії, яке відповідало за отримання дозволу, що викликає додаткові сумніви в незалежності звіту.

Крім того, гірниче управління Штральзунда від імені Nord Stream 2 AG запитувало у Збройних сил Німеччини координати місць занурення підводних човнів НАТО в регіоні – інформацію, яку могла отримати Росія.

Розслідуванням цих обставин займається спеціально створена слідча комісія, але там кажуть, що фігуранти не йдуть на співпрацю та гальмують роботу слідства. Приміром, багато електронних листів і документації "кліматичного фонду" було знищено або видалено.

Нагадаємо, Фонд захисту клімату та навколишнього середовища заснувала у 2021 році влада землі Мекленбургу-Передньої Померанії. Він призначався для завершення будівництва "Північного потоку-2" в обхід санкцій США.

Фонд отримав 20 мільйонів євро внеску від Nord Stream 2 AG та ще 200 тисяч євро від земельного уряду Мекленбургу-Передньої Померанії, у нього був і комерційний відділ для купівлі активів, потрібних для завершення проєкту – серед іншого, судна й технологій, а також здійснення розрахунків із Nord Stream 2 AG.

Після того, як у лютому 2022 року США запровадили санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" й він фактично припинив існування, "кліматичний фонд" оголосив про ліквідацію.

Північний потік-2Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни окупували Іллінку та увійшли до Куп’янська – DeepState

Трамп обрав генпрокурора: він проти допомоги Україні і з шлейфом "сексуальних зловживань"

Трамп хоче призначити директоркою Нацрозвідки політикиню, яка проти надання допомоги Україні

Генштаб: На Курахівському на Покровському напрямку найінтенсивніші бої

фотоУ ще однієї лікарки Хмельницької МСЕК виявили маєтки та мільйонні заощадження

Трамп уже "жартує" про третє президентство, яке заборонене Конституцією США

Усі новини...
Північний потік-2
Шольц про підрив "Північних потоків": Треба зробити все можливе для покарання винних
У Польщі відповіли, чому не арештували українця, підозрюваного у вибухах на "Північних потоках"
ЗМІ дослідили, як підозрюваний у підриві "Північних потоків" міг повернутися в Україну
Останні новини
06:01
БоксМайк Тайсон: Усик – найкращий суперважковаговик у світі
05:19
Біля Верховного суду Бразилії прогриміли вибухи: одна людина загинула
04:59
оновлюєтьсяРосійські "Шахеди" знову атакують Україну
04:27
Терехов: Ворог атакував Харків КАБами
04:05
біатлонСильніший за Йоганнеса Бо. Молодий норвежець переміг легенду на контрольному старті
03:51
ISW: Північнокорейські солдати воюють поруч із росіянами в Курській області
03:17
NYT: Через перемогу Трампа Україна ставить на перше місце гарантії безпеки, а не територію
03:15
ФБР викрило масштабну китайську кібершпигунську операцію проти американських урядовців – AP
02:28
Reuters: Команда Трампа складає списки військових офіцерів, яких звільнять з Пентагону
02:00
Росіяни окупували Іллінку та увійшли до Куп’янська – DeepState
Усі новини...
Реклама:
Реклама: