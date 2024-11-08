Будівництво "Північного потоку-2" в Німеччині дозволили з порушеннями – ЗМІ

Влада німецької землі Мекленбург-Передня Померанія порушила норми законодавства, коли схвалила дозвіл на будівництво російського газогону "Північний потік-2".

Джерело: публікація Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Експертний звіт, покликаний оцінити безпечність будівництва "Північного потоку-2", був підготовлений у вересні 2021 року – за п’ять місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Звіт мала готувати компанія BOS Baustoff & Off-Shore Service GmbH, виконавчим директором якої є Лассе Петерсен. Його брат Штеффен, як відомо, очолював Фонд захисту клімату та навколишнього середовища ("кліматичний фонд"), який лобіював завершення будівництва "Північного потоку-2" в Німеччині.

BOS стверджує, що звіт стосовно трубопроводу готували "незалежні сторонні експерти". Підрядником, згідно з документами в розпорядженні FAZ, виявився Нільс Б. – який, однак, раніше працював в компанії-операторі "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG.

"Якщо людина, яка допомагала будувати трубопровід, пізніше керувала його оцінкою – наскільки це може бути незалежним?" – зазначається у статті.

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Також FAZ отримала у розпорядження документи, що підтверджують листування Нільса Б. з юристом Nord Stream 2 AG. В одному з них представник компанії-оператора направляє "пропозиції щодо коригувань".

Документи FAZ також показують, що, очевидно, існував тісний зв'язок між компанією та Гірничим управлінням в місті Штральзунд, що в Передній Померанії, яке відповідало за отримання дозволу, що викликає додаткові сумніви в незалежності звіту.

Крім того, гірниче управління Штральзунда від імені Nord Stream 2 AG запитувало у Збройних сил Німеччини координати місць занурення підводних човнів НАТО в регіоні – інформацію, яку могла отримати Росія.

Розслідуванням цих обставин займається спеціально створена слідча комісія, але там кажуть, що фігуранти не йдуть на співпрацю та гальмують роботу слідства. Приміром, багато електронних листів і документації "кліматичного фонду" було знищено або видалено.

Нагадаємо, Фонд захисту клімату та навколишнього середовища заснувала у 2021 році влада землі Мекленбургу-Передньої Померанії. Він призначався для завершення будівництва "Північного потоку-2" в обхід санкцій США.

Фонд отримав 20 мільйонів євро внеску від Nord Stream 2 AG та ще 200 тисяч євро від земельного уряду Мекленбургу-Передньої Померанії, у нього був і комерційний відділ для купівлі активів, потрібних для завершення проєкту – серед іншого, судна й технологій, а також здійснення розрахунків із Nord Stream 2 AG.

Після того, як у лютому 2022 року США запровадили санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" й він фактично припинив існування, "кліматичний фонд" оголосив про ліквідацію.