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У телефонній розмові Трампа із Зеленським також брав участь Ілон Маск – ЗМІ

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 8 листопада 2024, 19:19
У телефонній розмові Трампа із Зеленським також брав участь Ілон Маск – ЗМІ
фото: Getty Images

Відомий американський бізнесмен Ілон Маск брав участь у телефонній розмові між президентом України Володимиром Зеленським та обраним президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: портал Axios із посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовники Axios стверджують, що розмова Зеленського й Трампа тривала близько 25 хвилин. Український президент привітав республіканця з перемогою, а той у відповідь сказав, що буде підтримувати Україну, але без подробиць.

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Маск, який також був на лінії, сказав Зеленському, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink.

"Нові деталі дзвінка підкреслюють, наскільки впливовим може бути Маск у другій адміністрації Трампа, а також невизначеність щодо того, як саме Трамп ставитиметься до України", – пише видання.

За інформацією Axios, президент України вважає, що розмова пройшла добре та "не залишила у Зеленського відчуття відчаю".

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Співрозмовники порталу також кажуть, що після зустрічі Зеленського і Трампа у вересні в Нью-Йорку сторони налагодили канал зв’язку.

"Ніщо з того, що Зеленський і його помічники чули від Трампа і його команди в приватних розмовах, не викликало тривоги і не змусило нас відчути, що Україна буде тією, хто заплатить за це (війну. – Ред.) ціну", – сказало джерело Axios.

Ілон Маск відіграв ключову роль у переможній кампанії Дональда Трампа на виборах президента США, інвестуючи у неї десятки мільйонів доларів та просуваючи Трампа у своїй соцмережі.

Трамп дав зрозуміти, що винагородить свого прихильника-мільярдера, пообіцявши у вересневій промові створити урядову комісію з ефективності на чолі з Маском у разі перемоги на виборах.

МаскТрампЗеленський
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