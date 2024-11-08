Зеленський: Командування бригад працює над посиленням позицій на найскладніших напрямках

Курахівський та Покровський напрямки залишаються найскладнішими на фронті.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Була сьогодні доповідь Головкома. Фронт. Курахівський напрямок, Покровський напрямок – найскладніші зараз. Військове командування, командування бригад працюють над посиленням позицій".

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Деталі: Глава держави прозвітував про участь у саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті.

Пряма мова: "Українська позиція була представлена. І взагалі напрацювання європейської політики на наступний період має бути спільним, скоординованим і таким, що прямо допомагає нашому партнерству у Європі, у Євроатлантиці. Так само, як без сильної Америки глобальні справи занепадають, так і без сильної Європи збереження стабільності для європейських народів просто неможливе. І наступний тиждень має також принести відповідні результати – результати в нашій роботі з партнерами".