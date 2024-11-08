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ЗМІ: Україна розчарувалася Британією через її небажання давати зброю

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 8 листопада 2024, 20:58
ЗМІ: Україна розчарувалася Британією через її небажання давати зброю
Зеленський і Стармер. фото: getty images

Українська влада вважає, що її відносини з урядом Великої Британії погіршилися. Це сталося через небажання нового прем'єра Кіра Стармера давати Києву далекобійні ракети Storm Shadow.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: За інформацією видання, розчарування Києва британським урядом стало наслідком дискусії між Стармером і Володимиром Зеленським під час зустрічі у жовтні.

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Тоді Зеленський представив свій "план перемоги", але, за словами джерела The Guardian у Києві, план не викликав "великої реакції". Воно припустило, що Стармер не бажає ухвалювати стратегічні рішення без схвалення США – хоча в приватному порядку це заперечував.

Як ідеться в публікації, основна претензія України полягає в тому, що після приходу лейбористів до влади Британія не надала жодних додаткових далекобійних ракет Storm Shadow.

"Стармер не дає нам далекобійну зброю. Ситуація не така, як за часів прем'єрства Ріші Сунака. Відносини погіршилися", – сказав The Guardian анонімний український посадовець.

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Ці занепокоєння Зеленський порушив під час зустрічі з британським прем’єром на саміті Європейської політичної спільноти 7 листопада, але в Києві заявили, що зустріч не призвела до "жодного прогресу" в питанні надання Storm Shadow.

Як випливає зі слів джерел The Guardian, "ракетне" питання є причиною того, що Кір Стармер досі не відвідав Україну з моменту вступу на посаду прем’єра.

"Ми обговорювали з серпня можливий візит Стармера. Називалися різні дати. Стармер кілька разів його переносив. Йому немає сенсу приїжджати як туристу. На даний момент він не готовий ухвалювати рішення, які необхідні", – сказав співрозмовник видання.

Велика Британія є третім за величиною донором військової техніки Києву після США та Німеччини та з 2022 року надала або пообіцяла надати Україні 12,8 мільярдів фунтів стерлінгів допомоги.

У жовтні повідомлялось, що британське військове керівництво розглядає можливість відправки військ на захід України для підготовки новобранців.

Велика БританіяУкраїназброя
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