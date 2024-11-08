ЗМІ: Адміністрація Байдена зняла заборону на відправку військових підрядників до України

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила відправлення американських військових підрядників в Україну для обслуговування та ремонту наданої ЗСУ техніки.

Джерело: з посиланням на анонімного посадовця США повідомили Reuters та CNN, пише "Європейська правда"

Деталі: Рішення стосовно роботи підрядників в Україні Білий дім ухвалив на початку листопада, перед президентськими виборами у США. Воно дозволить Пентагону надавати контракти американським компаніям для роботи в Україні – вперше після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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В адміністрації Байдена сподіваються, що це прискорить технічне обслуговування і ремонт систем озброєння, які використовуються українськими військовими, зазначає Reuters.

CNN уточнює, що до систем озброєння, які обслуговуватимуть підрядники зі США, належать винищувачі F-16 і системи протиповітряної оборони Patriot.

Співрозмовники каналу оцінюють, що американських підрядників в Україні буде від кількох десятків до кількох сотень, причому з міркувань безпеки вони перебуватимуть у регіонах подалі від лінії зіткнення.

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Досі через небажання піддавати ризику громадян США в Україні американські підрядники не могли їздити в країну, тож пошкоджену техніку доводилось відвозити в сусідні держави – наприклад Польщу чи Румунію.

Зазначимо, що про зняття заборони на роботу американських підрядників Пентагону в Україні говорилось ще влітку 2024 року, але тоді зрештою від цієї ідеї відмовились.