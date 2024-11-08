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На додачу до тисячі: Зеленський анонсував "зимовий пакет підтримки" українців

Євген КізіловП'ятниця, 8 листопада 2024, 21:41
На додачу до тисячі: Зеленський анонсував зимовий пакет підтримки українців
Фото: Dmytro Larin, Ukrainska pravda

Президент Володимир Зеленський пообіцяв українцям певний пакет допомоги на зимній період.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Урядовці готують зараз також інші рішення, зокрема для зимового пакета підтримки українців, які будуть представлені цього місяця… Уряд мусить допомогти людям, які працюють в Україні та, безумовно, для України".

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Деталі: Подробиці допомоги він не розкрив, проте повідомив, що також дав доручення уряду зробити фіксовану доплату всім педагогічним працівникам шкіл. Від січня – по тисячі гривень, від вересня – по дві.

Нагадаємо: Раніше Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка передбачає допомогу в розмірі 1 тисяча гривень для кожного українця.

Зеленськийсоцвиплати
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