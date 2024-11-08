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У США призупинили справу про втручання Трампа у вибори в 2020 році

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 8 листопада 2024, 21:57
У США призупинили справу про втручання Трампа у вибори в 2020 році
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Справу про втручання Дональда Трампа у вибори 2020 року призупинили з огляду на обрання Трампа президентом США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNBC

Деталі: У поданні до судді Тані Чуткан спецпрокурор Мін’юсту США пояснив необхідність призупинення провадження тим, що через "безпрецедентну обставину" перемоги Трампа на виборах обвинуваченню потрібен додатковий час для визначення подальших дій.

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Прокурори мають подати звіт про результати свого аналізу судді до 2 грудня.

У США президенти користуються імунітетом від кримінального переслідування під час перебування на посаді. Тож після оголошення перемоги Трампа на виборах президента кримінальні справи проти нього перебувають під питанням.

У справі, про яку йдеться, Трампа звинувачують у злочинах, пов'язаних зі спробами вплинути на результат виборів 2020 року, коли переміг демократ Джо Байден.

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Інша федеральна кримінальна справа про неналежне зберігання таємних документів у резиденції Трампа була закрита. Спецпрокурор Мін’юсту подав апеляцію на це рішення, але тепер її доля під питанням.

Одна з кримінальних справ проти Трампа – у Нью-Йорку – дійшла до суду присяжних, який визнав тоді ще експрезидента винним у виплаті грошей порнозірці в обхід правил фінансування виборчої кампанії. Вирок мають оголосити 26 листопада.

Розгляд іншої справи на рівні штатів, у Джорджії, де Трампу і понад десятку інших фігурантів інкримінують створення "організованого злочинного угруповання" для втручання в результати виборів, наразі призупинене через конфлікт інтересів судді.

СШАТрампвиборисуд
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