У США призупинили справу про втручання Трампа у вибори в 2020 році

Справу про втручання Дональда Трампа у вибори 2020 року призупинили з огляду на обрання Трампа президентом США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNBC

Деталі: У поданні до судді Тані Чуткан спецпрокурор Мін’юсту США пояснив необхідність призупинення провадження тим, що через "безпрецедентну обставину" перемоги Трампа на виборах обвинуваченню потрібен додатковий час для визначення подальших дій.

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Прокурори мають подати звіт про результати свого аналізу судді до 2 грудня.

У США президенти користуються імунітетом від кримінального переслідування під час перебування на посаді. Тож після оголошення перемоги Трампа на виборах президента кримінальні справи проти нього перебувають під питанням.

У справі, про яку йдеться, Трампа звинувачують у злочинах, пов'язаних зі спробами вплинути на результат виборів 2020 року, коли переміг демократ Джо Байден.

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Інша федеральна кримінальна справа про неналежне зберігання таємних документів у резиденції Трампа була закрита. Спецпрокурор Мін’юсту подав апеляцію на це рішення, але тепер її доля під питанням.

Одна з кримінальних справ проти Трампа – у Нью-Йорку – дійшла до суду присяжних, який визнав тоді ще експрезидента винним у виплаті грошей порнозірці в обхід правил фінансування виборчої кампанії. Вирок мають оголосити 26 листопада.

Розгляд іншої справи на рівні штатів, у Джорджії, де Трампу і понад десятку інших фігурантів інкримінують створення "організованого злочинного угруповання" для втручання в результати виборів, наразі призупинене через конфлікт інтересів судді.