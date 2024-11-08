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Російська армія запустила ударні дрони в Україну

Тетяна Олійник, Олена ІвашківП'ятниця, 8 листопада 2024, 00:26
Російська армія запустила ударні дрони в Україну
Фото - ппо західне ото нгу

Російська армія запустила ударні безпілотники на територію України у п'ятницю ввечері.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 21:18 повідомили про БпЛА на півночі Сумщини в південному напрямку.

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О 21:29 стало відомо про групу дронів з Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 21:57 військові попередили про групу "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину та про БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 22:32 з'явилась інформація про групу дронів на сході Полтавщини курсом на Харківщину та про БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.

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О 22:33 повідомили про ще один дрон на півночі Полтавщини в напрямку на південний захід та БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний.

О 22:44 з'явився "шахед" на Херсонщині курсом на Миколаїв.

О 23:00 попередили про групу дронів на півдні Харківщини курс південний.

Станом на 23:34 Повітряні сили повідомляють про:

  • нову групу "шахедів" на Сумщині курсом на захід;
  • групу "шахедів" на Чернігівщині курс південно-західний;
  • "шахеди" на півдні Харківщини курсом на південь;
  • "шахеди" на Дніпропетровщині курс південний;
  • групу "шахедів" на Херсонщині в напрямку Миколаївщини;
  • "шахеди" на півночі Миколаївщини курс на Кіровоградщину;
  • групу "шахедів" в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

О 00:18 Повітряні сили оновили місця перебування "Шахедів":

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua
  • Нова група "Шахедів" на Сумщині, курсом на захід.
  • Група "Шахедів" на Чернігівщині, курс південно-західний.
  • Група "Шахедів" в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.
  • "Шахеди" на Одещині, курсом на захід.
  • "Шахеди" на Миколаївщині, курс західний.
  • БпЛА на заході Кіровоградської області, курсом на захід.  
  • "Щахеди" на півночі Миколаївщини, курс на Кіровоградщину.

повітряна тривогаШахедбезпілотники
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