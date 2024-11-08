Російська армія запустила ударні дрони в Україну
Російська армія запустила ударні безпілотники на територію України у п'ятницю ввечері.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: О 21:18 повідомили про БпЛА на півночі Сумщини в південному напрямку.
О 21:29 стало відомо про групу дронів з Сумщини курсом на Чернігівщину.
О 21:57 військові попередили про групу "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину та про БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
О 22:32 з'явилась інформація про групу дронів на сході Полтавщини курсом на Харківщину та про БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.
О 22:33 повідомили про ще один дрон на півночі Полтавщини в напрямку на південний захід та БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний.
О 22:44 з'явився "шахед" на Херсонщині курсом на Миколаїв.
О 23:00 попередили про групу дронів на півдні Харківщини курс південний.
Станом на 23:34 Повітряні сили повідомляють про:
- нову групу "шахедів" на Сумщині курсом на захід;
- групу "шахедів" на Чернігівщині курс південно-західний;
- "шахеди" на півдні Харківщини курсом на південь;
- "шахеди" на Дніпропетровщині курс південний;
- групу "шахедів" на Херсонщині в напрямку Миколаївщини;
- "шахеди" на півночі Миколаївщини курс на Кіровоградщину;
- групу "шахедів" в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
О 00:18 Повітряні сили оновили місця перебування "Шахедів":
- Нова група "Шахедів" на Сумщині, курсом на захід.
- Група "Шахедів" на Чернігівщині, курс південно-західний.
- Група "Шахедів" в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.
- "Шахеди" на Одещині, курсом на захід.
- "Шахеди" на Миколаївщині, курс західний.
- БпЛА на заході Кіровоградської області, курсом на захід.
- "Щахеди" на півночі Миколаївщини, курс на Кіровоградщину.