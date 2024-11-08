Російська армія запустила ударні дрони в Україну

Російська армія запустила ударні безпілотники на територію України у п'ятницю ввечері.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 21:18 повідомили про БпЛА на півночі Сумщини в південному напрямку.

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О 21:29 стало відомо про групу дронів з Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 21:57 військові попередили про групу "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину та про БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 22:32 з'явилась інформація про групу дронів на сході Полтавщини курсом на Харківщину та про БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.

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О 22:33 повідомили про ще один дрон на півночі Полтавщини в напрямку на південний захід та БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний.

О 22:44 з'явився "шахед" на Херсонщині курсом на Миколаїв.

О 23:00 попередили про групу дронів на півдні Харківщини курс південний.

Станом на 23:34 Повітряні сили повідомляють про:

нову групу "шахедів" на Сумщині курсом на захід;

групу "шахедів" на Чернігівщині курс південно-західний;

"шахеди" на півдні Харківщини курсом на південь;

"шахеди" на Дніпропетровщині курс південний;

групу "шахедів" на Херсонщині в напрямку Миколаївщини;

"шахеди" на півночі Миколаївщини курс на Кіровоградщину;

групу "шахедів" в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

О 00:18 Повітряні сили оновили місця перебування "Шахедів":

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