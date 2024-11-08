РФ била балістикою та КАБами по Сумщині: в області 8 поранених людей
Росіяни 8 листопада здійснили 57 обстрілів Сумської області: зокрема били балістикою, КАБами, артилерією та скидали вибухівку з дронів. Унаслідок обстрілів поранені 8 людей.
Джерело: Сумська ОВА, ДСНС
Деталі: У Краснопільській громаді внаслідок авіаудару поранені 5 людей. Також пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 6 приватних будинків, приватний магазин, 2 аптеки, приміщення ЗОШ та ліцею, 3 автомобілі.
У Сумській громаді росіяни вдарили балістичною ракетою. Внаслідок удару поранено 3 цивільних особи, пошкоджено нежитлові приміщення.
Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 129 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".