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РФ била балістикою та КАБами по Сумщині: в області 8 поранених людей

Тетяна ОлійникП'ятниця, 8 листопада 2024, 22:48
РФ била балістикою та КАБами по Сумщині: в області 8 поранених людей
Наслідки обстрілу Краснопільської громади. Фото - ДСНС Сумщини

Росіяни 8 листопада здійснили 57 обстрілів Сумської області: зокрема били балістикою, КАБами, артилерією та скидали вибухівку з дронів. Унаслідок обстрілів поранені 8 людей.

Джерело: Сумська ОВА, ДСНС

Деталі: У Краснопільській громаді внаслідок авіаудару поранені 5 людей. Також пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 6 приватних будинків, приватний магазин, 2 аптеки, приміщення ЗОШ та ліцею, 3 автомобілі.

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Наслідки обстрілу Краснопільської громади. Фото - ДСНС Сумщини

У Сумській громаді росіяни вдарили балістичною ракетою. Внаслідок удару поранено 3 цивільних особи, пошкоджено нежитлові приміщення.

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 129 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

Сумська областьвійнаобстріл
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