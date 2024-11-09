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Російська армія запускала ударні дрони в Україну

Тетяна Олійник, Олена ІвашківСубота, 9 листопада 2024, 04:43
Російська армія запускала ударні дрони в Україну
Фото - ппо західне ото нгу

Російська армія запускала ударні безпілотники на територію України у п'ятницю ввечері. Атака тривала цілу ніч.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 21:18 повідомили про БпЛА на півночі Сумщини в південному напрямку.

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О 21:29 стало відомо про групу дронів з Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 21:57 військові попередили про групу "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину та про БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 22:32 з'явилась інформація про групу дронів на сході Полтавщини курсом на Харківщину та про БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.

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О 22:33 повідомили про ще один дрон на півночі Полтавщини в напрямку на південний захід та БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний.

О 22:44 з'явився "шахед" на Херсонщині курсом на Миколаїв.

О 23:00 попередили про групу дронів на півдні Харківщини курс південний.

Станом на 23:34 Повітряні сили повідомляють про:

  • нову групу "шахедів" на Сумщині курсом на захід;
  • групу "шахедів" на Чернігівщині курс південно-західний;
  • "шахеди" на півдні Харківщини курсом на південь;
  • "шахеди" на Дніпропетровщині курс південний;
  • групу "шахедів" на Херсонщині в напрямку Миколаївщини;
  • "шахеди" на півночі Миколаївщини курс на Кіровоградщину;
  • групу "шахедів" в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

О 00:18 Повітряні сили оновили місця перебування "Шахедів":

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua
  • Нова група "Шахедів" на Сумщині, курсом на захід.
  • Група "Шахедів" на Чернігівщині, курс південно-західний.
  • Група "Шахедів" в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.
  • "Шахеди" на Одещині, курсом на захід.
  • "Шахеди" на Миколаївщині, курс західний.
  • БпЛА на заході Кіровоградської області, курсом на захід.  
  • "Шахеди" на півночі Миколаївщини, курс на Кіровоградщину.

О 00:54 військові оновили рух безпілотників:

  • "Шахед" на Чернігівщині, курсом на Сумщину.
  • група "Шахедів" на Сумщині, курс на південь.
  • "Шахед" на Харківщині, курсом на захід.
  • "Шахеди" на півночі Одещини, курсом на Вінниччину.
  • "Шахеди" на Миколаївщині, курс західний.
  • БпЛА на заході Кіровоградської області, курсом на захід.  
  • "Шахеди" на півночі Миколаївщини, курс на Кіровоградщину.
  • "Шахед" на заході Кіровоградської області, курсом на Вінниччину.

О 1.07 повітряники повідомили про "Шахед" на сході Київщини курсом на Київ.

О 02:10 Повітряні сили оновили місця перебування "Шахедів":

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua
  • "Шахеди" на сході Чернігівщині курсом на південь.
  • "Шахед" на Полтавщині  курс на південь Кіровоградську область.
  • "Шахед" на сході Кіровоградської області  курсом на південний захід.
  • "Шахеди" на півночі Одещини курсом на північ.
  • "Шахеди" на півдні Вінниччини  курс західний.
  • "Шахед" на півночі Хмельничиини курсом на Тернопільщину.

О 4:29 військові оновили напрямки руху безпілотників:

 
Мапа alerts.in.ua
  • "Шахеди" на заході та півночі Полтавщини, курсом на захід.
  • "Шахед" на Чернігівщині, курс  західний.

повітряна тривогаШахедбезпілотники
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