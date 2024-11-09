Російська армія запускала ударні дрони в Україну

Російська армія запускала ударні безпілотники на територію України у п'ятницю ввечері. Атака тривала цілу ніч.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 21:18 повідомили про БпЛА на півночі Сумщини в південному напрямку.

Реклама:

О 21:29 стало відомо про групу дронів з Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 21:57 військові попередили про групу "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину та про БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 22:32 з'явилась інформація про групу дронів на сході Полтавщини курсом на Харківщину та про БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.

РЕКЛАМА:

О 22:33 повідомили про ще один дрон на півночі Полтавщини в напрямку на південний захід та БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний.

О 22:44 з'явився "шахед" на Херсонщині курсом на Миколаїв.

О 23:00 попередили про групу дронів на півдні Харківщини курс південний.

Станом на 23:34 Повітряні сили повідомляють про:

нову групу "шахедів" на Сумщині курсом на захід;

групу "шахедів" на Чернігівщині курс південно-західний;

"шахеди" на півдні Харківщини курсом на південь;

"шахеди" на Дніпропетровщині курс південний;

групу "шахедів" на Херсонщині в напрямку Миколаївщини;

"шахеди" на півночі Миколаївщини курс на Кіровоградщину;

групу "шахедів" в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

О 00:18 Повітряні сили оновили місця перебування "Шахедів":

Мапа alerts.in.ua

Нова група "Шахедів" на Сумщині, курсом на захід.

Група "Шахедів" на Чернігівщині, курс південно-західний.

Група "Шахедів" в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.

"Шахеди" на Одещині, курсом на захід.

"Шахеди" на Миколаївщині, курс західний.

БпЛА на заході Кіровоградської області, курсом на захід.

"Шахеди" на півночі Миколаївщини, курс на Кіровоградщину.

О 00:54 військові оновили рух безпілотників:

"Шахед" на Чернігівщині, курсом на Сумщину.

група "Шахедів" на Сумщині, курс на південь.

"Шахед" на Харківщині, курсом на захід.

"Шахеди" на півночі Одещини, курсом на Вінниччину.

"Шахеди" на Миколаївщині, курс західний.

БпЛА на заході Кіровоградської області, курсом на захід.

"Шахеди" на півночі Миколаївщини, курс на Кіровоградщину.

"Шахед" на заході Кіровоградської області, курсом на Вінниччину.

О 1.07 повітряники повідомили про "Шахед" на сході Київщини курсом на Київ.

О 02:10 Повітряні сили оновили місця перебування "Шахедів":

Мапа alerts.in.ua

"Шахеди" на сході Чернігівщині курсом на південь.

"Шахед" на Полтавщині курс на південь Кіровоградську область.

"Шахед" на сході Кіровоградської області курсом на південний захід.

"Шахеди" на півночі Одещини курсом на північ.

"Шахеди" на півдні Вінниччини курс західний.

"Шахед" на півночі Хмельничиини курсом на Тернопільщину.

О 4:29 військові оновили напрямки руху безпілотників:

Мапа alerts.in.ua