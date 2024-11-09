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Сербські митники запобігли контрабанді понад 300 папуг

Олег Павлюк, Іван Д'яконовСубота, 9 листопада 2024, 01:01
Сербські митники запобігли контрабанді понад 300 папуг
Фото: Митне управління Сербії

На сербському кордоні митники разом із поліцією вилучили 380 папуг, яких намагались незаконно перевезти в Болгарію.

Джерело: Митне управління Сербії, пише "Європейська правда"

Деталі: На сербському кордоні митники спільно з поліцією вилучили 380 птахів, яких намагались вивезти в Болгарію контрабандою.

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На прикордонному переході Градина сербські митники 7 листопада виявили 18 кліток із папугами в багажнику авто, яке зупинили для огляду.

Фото: Митне управління Сербії
Фото: Митне управління Сербії

Папуги, на які водій не мав супровідних документів, належали до трьох видів: рожевощокий нерозлучник, корела і новозеландський какарікі. Останній є охоронюваним видом.

"Папуг передали до зоопарку в Ягодині (місто в центральній Сербії – ред.) для термінового лікування, а водієм і автомобілем зайнялися поліція і прокуратура", – додали в сербській митниці.

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Передісторія:

Сербіяконтрабанда
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