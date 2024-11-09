В Одесі через атаку "Шахедів" пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі, згоріли автівки

У ніч на 9 листопада внаслідок атаки російських безпілотників по Одесі в місті зазнали значних пошкоджень багатоповерхівки, приватний сектор, адміністративні приміщення та транспорт. Люди не постраждали.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на власкорів, Одеська міська рада, "Думская" у Telegram

Деталі: Місцеві ЗМІ також повідомляють, що в частині міста зникла електроенергія.

Реклама:

ФОТО: ОДЕСА.ОФІЦІЙНО

Оновлено: Одеська міськрада повідомила, що внаслідок російської атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному із районів Одеси.

ФОТО: ОДЕСА.ОФІЦІЙНО

Як зазначив в. о. міського голови Одеси Олександр Філатов, внаслідок вже третьої підряд атаки "Шахедами" уламки безпілотника пошкодили житловий комплекс. Вибиті вікна і двері. Ніхто не постраждав.

ФОТО: ОДЕСА.ОФІЦІЙНО

ФОТО: ОДЕСА.ОФІЦІЙНО

ФОТО: ОДЕСА.ОФІЦІЙНО

За його словами, зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, буде розгорнуто оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: