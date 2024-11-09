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В Одесі через атаку "Шахедів" пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі, згоріли автівки

Олена Івашків, Іван Д'яконовСубота, 9 листопада 2024, 04:14
В Одесі через атаку Шахедів пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі, згоріли автівки
фото: Одеса.Офіційно

У ніч на 9 листопада внаслідок атаки російських безпілотників по Одесі в місті зазнали значних пошкоджень багатоповерхівки, приватний сектор, адміністративні приміщення та транспорт. Люди не постраждали.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на власкорів, Одеська міська рада, "Думская" у Telegram

Деталі: Місцеві ЗМІ також повідомляють, що в частині міста зникла електроенергія.

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ФОТО: ОДЕСА.ОФІЦІЙНО

Оновлено: Одеська міськрада повідомила, що внаслідок російської атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному із районів Одеси. 

 
ФОТО: ОДЕСА.ОФІЦІЙНО

Як зазначив в. о. міського голови Одеси Олександр Філатов, внаслідок вже третьої підряд атаки "Шахедами" уламки безпілотника пошкодили житловий комплекс. Вибиті вікна і двері. Ніхто не постраждав. 

 
ФОТО: ОДЕСА.ОФІЦІЙНО
ФОТО: ОДЕСА.ОФІЦІЙНО
ФОТО: ОДЕСА.ОФІЦІЙНО
ФОТО: ОДЕСА.ОФІЦІЙНО
ФОТО: ОДЕСА.ОФІЦІЙНО

За його словами, зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, буде розгорнуто оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено.

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Нагадаємо:

ОдесапожежавійнаШахед
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