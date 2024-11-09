МКС розпочне розслідування щодо прокурора, який видав ордер на арешт Путіна

Керівний орган Міжнародного кримінального суду розпочне зовнішнє розслідування щодо головного прокурора Каріма Хана у зв'язку з імовірними сексуальними домаганнями.

Джерело: Reuters з посиланням на двох інформаторів, знайомих з цим питанням

Деталі: У внутрішньому документі, розісланому державам-членам, Хана закликають тимчасово відмовитися від виконання своїх обов'язків у міжнародному суді з розгляду воєнних злочинів, розташованому в Гаазі, на час проведення розслідування.

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Недатований і непідписаний документ, який побачили журналісти, розіслали країнам-членам співробітники МКС.

Як повідомляє Reuters, офіс Хана переадресував питання його адвокату, а телефонні дзвінки і неодноразові запити на коментарі, надіслані його адвокатам, залишилися без відповіді.

Хан заперечує звинувачення в неправомірних діях, про які було повідомлено керівному органу суду минулого місяця. Тоді він попросив внутрішній наглядовий орган суду розслідувати ці звинувачення.

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Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило, що зовнішнє розслідування було узгоджене на засіданні в четвер основної групи керівного органу суду, Асамблеї держав-учасниць.

Наразі судді МКС розглядають запит Хана, поданий у травні, про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, його міністра оборони і лідерів ХАМАСу. Хан заявив, що звинувачення в неправомірних діях збіглися з кампанією дезінформації, спрямованою проти його відомства.

У внутрішньому документі, поширеному для обговорення, стверджується, що незалежний внутрішній орган суду, який оцінює питання поведінки, повинен був розпочати офіційне розслідування цих звинувачень, коли вони були вперше озвучені.

Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що передбачувана жертва у справі Хана немає впевненості в незалежності внутрішнього органу суду, новий голова якого є колишнім співробітником Хана, оскільки деталі доповідей про неправомірні дії були витоком.

Документ також свідчить про те, що на Хана чиниться тиск, щоб він тимчасово відійшов від справ і дозволив одному зі своїх заступників виконувати обов'язки прокурора, поки триває розслідування.

Передісторія:

Раніше Хан заявив, що Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер МКС щодо арешту Путіна.

Як писали раніше ЗМІ, монгольська влада нібито запевнила Путіна, що арештовувати його не буде. У самій країні це пояснити енергетичною залежністю від РФ.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії вирішила прийняти Путіна та проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.

Більше про цю подію читайте у статті "ЄвроПравди": Міжнародне право сили. Які наслідки потягне відмова Монголії арештувати Путіна за ордером МКС.