Росіяни атакували Харків КАБами: влучили в одну з найзавантаженіших міських трас

У ніч на 9 листопада у Харкові керована авіабомба влучила в одну з найзавантаженіших міських трас. Пошкоджені дорожнє покриття, контактні лінії тролейбусу та мережа вуличного освітлення.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Пряма мова Терехова: "У Харкові пролунав вибух. Можливі повторні пуски КАБів. Будьте обережні".

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Деталі: Військові попередили про пуски керованих авіабомб на Харківщину.

Доповнено: О 3.11 Терехов написав про влучання КАБа на перетині двох районів міста у дорожнє покриття.

За його словами, є певні пошкодження цивільної інфраструктури. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило.

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Доповнено: Вранці Терехов повідомив про наслідки нічного влучання.

Пряма мова: "Прилетіло в одну з найзавантаженіших міських трас. Пошкоджено дорожнє покриття, контактні лінії тролейбусу, та мережа вуличного освітлення".

Деталі: Він також зазначив, що зруйнована одна непрацююча автозаправна станція, та трохи пошкоджена інша. В прилеглому готелі вибито кілька вікон. Незначні пошкодження отримав розташований на перехресті будівельний гіпермаркет.