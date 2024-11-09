ISW: "Новий світовий порядок" Путіна суперечить реальним діям Кремля

Володар Росії Володимир Путін представив план "нового світового порядку", який передбачає міжнародну систему без оборонних блоків.

Джерело: ISW

Деталі: Згідно з концепцією, запропонованою Путіним, "новий світовий порядок" повинен ґрунтуватися на відкритості держав для взаємодії, відсутності універсальних догм, врахуванні інтересів усіх країн при прийнятті глобальних рішень, відмові від оборонних блоків, справедливості для всіх та суверенній рівності.

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Аналітики стверджують, що такі заяви Путіна суперечать фактичним діям Кремля. Росія веде незаконну війну проти України, дестабілізує ситуацію в Молдові та Грузії, а також активно співпрацює з антизахідними режимами, зокрема Північною Кореєю, Китаєм і Іраном.

Дослівно: "Кремль, ймовірно, прагне використовувати цю риторику, щоб відволікти увагу від реальних зусиль Росії з метою послабити прозахідні уряди і поширити свій вплив на міжнародній арені, а також сприяти розширенню БРІКС і так званої "нової євразійської архітектури безпеки", яку Кремль створив на противагу НАТО".

Ключові висновки ISW за 8 листопада:

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