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ISW: "Новий світовий порядок" Путіна суперечить реальним діям Кремля

Іван Д'яконовСубота, 9 листопада 2024, 04:25
ISW: Новий світовий порядок Путіна суперечить реальним діям Кремля
Володимир Путін. Фото: Getty Images

Володар Росії Володимир Путін представив план "нового світового порядку", який передбачає міжнародну систему без оборонних блоків. 

Джерело: ISW

Деталі: Згідно з концепцією, запропонованою Путіним, "новий світовий порядок" повинен ґрунтуватися на відкритості держав для взаємодії, відсутності універсальних догм, врахуванні інтересів усіх країн при прийнятті глобальних рішень, відмові від оборонних блоків, справедливості для всіх та суверенній рівності. 

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Аналітики стверджують, що такі заяви Путіна суперечать фактичним діям Кремля. Росія веде незаконну війну проти України, дестабілізує ситуацію в Молдові та Грузії, а також активно співпрацює з антизахідними режимами, зокрема Північною Кореєю, Китаєм і Іраном. 

Дослівно: "Кремль, ймовірно, прагне використовувати цю риторику, щоб відволікти увагу від реальних зусиль Росії з метою послабити прозахідні уряди і поширити свій вплив на міжнародній арені, а також сприяти розширенню БРІКС і так званої "нової євразійської архітектури безпеки", яку Кремль створив на противагу НАТО".

Ключові висновки ISW за 8 листопада:

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  • Президент Росії Володимир Путін, схоже, припускає, що обраний президент США Дональд Трамп буде прислухатися до інтересів та уподобань Кремля, не вимагаючи від Москви жодних поступок чи вигод у відповідь.
  • Запропонований Путіним "новий світовий порядок" наголошує на взаємопов'язаній міжнародній системі без великих держав або блоків безпеки, але дії Кремля суперечать і підривають запропоновані ним ідеали і принципи.
  • Путін також визнав, що Росія має справу з серйозним дефіцитом робочої сили і значною мірою покладається на мігрантів у вирішенні цієї проблеми.
  • Путін подвоїв існуючу інформаційну операцію, неправдиво стверджуючи, що Україна порушила свій нейтральний статус, намагаючись виправдати незаконне і неспровоковане вторгнення Росії в Україну.
  • Путін, зокрема, намагався применшити важливість відносин Росії з Північною Кореєю під час свого виступу у Валдайському клубі 7 листопада, ймовірно, намагаючись зберегти якусь видимість відносин з Південною Кореєю і перешкодити південнокорейській підтримці України.
  • Кремль продовжує розбудовувати відносини з Венесуелою як засіб консолідації та розширення свого впливу у Західній півкулі.
  • Український Генеральний штаб повідомив 8 листопада, що лише протягом жовтня 2024 року українські збройні сили зафіксували 323 випадки використання російськими військами боєприпасів, споряджених хімічними речовинами, забороненими Конвенцією про заборону хімічної зброї (КЗХЗ).
  • Українські війська просунулися вперед на півночі Новоіванівки Курської області.
  • Російські війська просунулися на південь від Часового Яру, на південний схід від Курахового і на північ від Вугледара.
  • Регіональна російська влада продовжує сприяти розширенню новостворених місцевих формувань територіальної оборони, приділяючи особливу увагу залученню жінок.

ISWПутінРосія
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