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Фон дер Ляєн запропонувала Трампу збільшити постачання американського газу до ЄС

Олена ІвашківСубота, 9 листопада 2024, 05:27
Фон дер Ляєн запропонувала Трампу збільшити постачання американського газу до ЄС
Урсула фон дер Ляєн, фото: Getty Images

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в п'ятницю, що під час розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася в четвер, висловила пропозицію, щоб США постачали Євросоюзу більше скрапленого природного газу (СПГ) замість енергопостачань із Росії.

Джерело: "Голос Америки", фон дер Ляєн журналістам у Будапешті

Деталі: Фон дер Ляєн наголосила на значенні конструктивної взаємодії США та ЄС.

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Пряма мова: "Спільні інтереси, наприклад, - це одна з тем, яких ми торкнулися, я б не сказала, що (ми її) обговорили, - це... тема СПГ"

Деталі: Європа, як і раніше, отримує "багато СПГ через Росію", констатувала фон дер Ляєн. "Чому б не замінити його американським СПГ, який дешевший для нас і знижує наші ціни на енергоносії?".

За її словами, це питання також може обговорюватися у зв'язку з дефіцитом торгового балансу між США та ЄС.

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