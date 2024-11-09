Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії поскаржилися на масовану атаку: кажуть, що збили 50 дронів у семи регіонах

Олена ІвашківСубота, 9 листопада 2024, 06:27
У Росії поскаржилися на масовану атаку: кажуть, що збили 50 дронів у семи регіонах
фото: Генштаб ЗСУ

Міноборони РФ заявило, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram, Astra у Telegram 

Деталі: 28 безпілотників нібито було знищено над територією Брянської області, 12 - над територією Курської області, чотири - над територією Новгородської області, два - над територією Смоленської області, два - над територією Тульської області і по одному - над територіями Орловської та Тверської областей.

Реклама:

Російські ЗМІ пишуть, що було атаковане місто Алєксин Тульської області. Місцеві мешканці нарахували там щонайменше 11 дронів.

Росіявійнабезпілотники
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб запевняє, що армії РФ не вдалося увійти до Куп’янська і окупувати Іллінку

"Люди в шоці": у Пентагоні стривожені через кандидата Трампа на посаду глави міноборони

Байден на останній зустрічі з Сі поговорить про залучення військ КНДР у російську війну проти України

У Байдена хочуть подати до Конгресу запит щодо допомоги Україні на 2025 рік

Росіяни окупували Іллінку та увійшли до Куп’янська – DeepState

Трамп обрав генпрокурора: він проти допомоги Україні і з шлейфом "сексуальних зловживань"

Усі новини...
Росія
Москва "готова вислухати" пропозиції Трампа щодо України
Трамп як вирок чи нові можливості: що для нас означають результати виборів у США
Росія у війні проти України за добу втратила 1660 військових, 23 артсистеми і 36 ББМ
Останні новини
13:21
Хто і як розвалював металургійну галузь України?
13:18
Жовто-синю картину Марка Ротко продали за 32 млн доларів
13:03
Польща розмістила південнокорейські танки K2 біля кордону з Росією
12:58
футболГравець київського "Динамо" залишив табір збірної України, замість нього вже довикликали дебютанта
12:47
Аргумент для повернення людей: в Україні починають будувати соціальне житло
12:38
Скільки українців підтримує припинення переведення годинників на літній час? Опитування
12:30
"Нафтогаз" збільшив видобуток газу на 6%
12:20
мапаУ п’ятницю в Україні очікується мокрий сніг, на вихідних – без опадів
12:19
Банки Казахстану різко збільшили терміни платежів для російських компаній
12:19
відеоОкупанти обстріляли Слов’янськ – пошкоджені дитсадок і університет
Усі новини...
Реклама:
Реклама: