У Росії поскаржилися на масовану атаку: кажуть, що збили 50 дронів у семи регіонах
Субота, 9 листопада 2024, 06:27
Міноборони РФ заявило, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram, Astra у Telegram
Деталі: 28 безпілотників нібито було знищено над територією Брянської області, 12 - над територією Курської області, чотири - над територією Новгородської області, два - над територією Смоленської області, два - над територією Тульської області і по одному - над територіями Орловської та Тверської областей.
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Російські ЗМІ пишуть, що було атаковане місто Алєксин Тульської області. Місцеві мешканці нарахували там щонайменше 11 дронів.