CNN: У Пентагоні думають, як реагувати на можливі незаконні накази Трампа

Чиновники Пентагону проводять неофіційні дискусії про те, як Міністерство оборони відреагує, якщо Дональд Трамп віддасть наказ про розгортання військ всередині країни і на звільнення значної частини аполітичних співробітників.

Джерело: CNN з посиланням на представників оборонного відомства

Деталі: Раніше Трамп припустив, що він буде готовий до використання збройних сил для забезпечення правопорядку всередині країни і масових депортацій, і вказав, що хоче укомплектувати федеральний уряд лояльними йому людьми і "вичистити корумпованих осіб" в системі національної безпеки США.

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Як йдеться у публікації CNN, під час свого останнього президентського терміну Трамп мав складні стосунки з більшістю вищого військового керівництва, в тому числі з генералом у відставці Марком Міллі, який на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів вжив заходів, щоб обмежити можливість Трампа використовувати ядерну зброю. Новообраний президент, тим часом, неодноразово називав американських військових генералів "слабкими" і "неефективними лідерами".

Військові зараз розігрують різні сценарії, готуючись до змін у Пентагоні.

Дослівно: "Ми всі готуємося і плануємо найгірший сценарій, але реальність така, що ми ще не знаємо, як це буде відбуватися", - сказав один з представників оборонного відомства.

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Обрання Трампа також викликало в Пентагоні питання про те, що станеться, якщо президент віддасть незаконний наказ, особливо якщо його політичні призначенці всередині відомства не будуть протидіяти.

"Закон зобов'язує війська не підкорятися незаконним наказам, - сказав інший представник оборонного відомства. "Але питання в тому, що станеться потім - чи побачимо ми відставку вищого військового керівництва? Чи вони розцінять це як відмову від своїх людей?".

Деталі: Наразі незрозуміло, кого Трамп обере на посаду керівника Пентагону, хоча чиновники вважають, що Трамп і його команда намагатимуться уникнути "ворожих" стосунків з військовими, які були у нього під час його попередньої каденції, сказав колишній чиновник оборонного відомства з досвідом роботи в першій адміністрації Трампа.

"Відносини між Білим домом і Міноборони були дуже, дуже поганими, і тому... я знаю, що для них на першому місці стоїть питання про те, як вони збираються відбирати людей, які будуть працювати в Міноборони цього разу", - сказав колишній урядовець.

Пряма мова міністра оборони США Ллойда Остіна: "Я повністю вірю, що наші лідери продовжуватимуть робити правильні речі, незважаючи ні на що. Я також вірю, що наш Конгрес буде продовжувати робити правильні речі для підтримки наших військових".