Окупанти завдали 417 ударів по Запорізькій області
Впродовж минулої доби окупанти завдали 417 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.
Джерело: голова запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Деталі: Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Таврійську та Новодарівці.
226 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
8 обстрілів із РСЗВ завдано по території Лобкового, Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки.
179 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Роботиному, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.
Надійшло 65 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.