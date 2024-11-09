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Окупанти завдали 417 ударів по Запорізькій області

Олена ІвашківСубота, 9 листопада 2024, 07:38
Окупанти завдали 417 ударів по Запорізькій області
фото: Запорізька ОВА

Впродовж минулої доби окупанти завдали 417 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Джерело: голова запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Деталі: Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Таврійську та Новодарівці.

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226 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

8 обстрілів із РСЗВ завдано по території Лобкового, Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки.

179 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Роботиному, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

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Надійшло 65 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

ЗапоріжжяЗапорізька область
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