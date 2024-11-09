Росіяни обстріляли Нікополь: постраждав чоловік, пошкоджене підприємство
Субота, 9 листопада 2024, 07:57
Окупанти вдарили по Нікополю Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню "Град", внаслідок чого постраждав 50-річний чоловік і було пошкоджене промислове підприємство.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram
Дослівно: "Російська армія вдарила з РСЗВ "Град" по Нікополю. Постраждав 50-річний чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечене промислове підприємство".
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Деталі: Лисак також повідомив про ситуацію у Синельниківському районі. Там внаслідок російської атаки сталася пожежа. Пошкоджена інфраструктура. Загиблих і постраждалих немає.