Росіяни обстріляли Нікополь: постраждав чоловік, пошкоджене підприємство

Окупанти вдарили по Нікополю Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню "Град", внаслідок чого постраждав 50-річний чоловік і було пошкоджене промислове підприємство.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Дослівно: "Російська армія вдарила з РСЗВ "Град" по Нікополю. Постраждав 50-річний чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечене промислове підприємство".

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Деталі: Лисак також повідомив про ситуацію у Синельниківському районі. Там внаслідок російської атаки сталася пожежа. Пошкоджена інфраструктура. Загиблих і постраждалих немає.