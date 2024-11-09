На фронті у п’ятницю нарахували 171 зіткнення

Протягом доби 8 листопада зафіксовано 171 бойове зіткнення на фронті.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зокрема, на Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Піщаного та Берестового.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в оборону поблизу Греківки, Зарічного, Тернів, Торського та Григорівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Бондарного.

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На Торецькому напрямку ворог, активно застосовуючи авіацію, здійснив десять атак неподалік населених пунктів Диліївка, Дружба, Торецьк, Щербинівка та Петрівка.

На Покровському напрямку захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки.

На Времівському напрямку противник здійснив сім штурмів українських позицій в районах Трудового, Костянтинопільського та Сухих Ялів.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Новоандріївки та Новоданилівки.

За підтримки бомбардувальної та штурмової авіації ворог тричі без успіху атакував позиції оборонців на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.