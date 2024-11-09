Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Одна з ідей Трампа передбачає європейські війська у буферній зоні

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 9 листопада 2024, 09:52
ЗМІ: Одна з ідей Трампа передбачає європейські війська у буферній зоні
фото: getty images

Дональд Трамп може закликати європейські війська забезпечити 800-мильну (1200-кілометрову) буферну зону між російською та українською арміями в рамках плану заморожування війни між двома країнами.

Джерело: The Telegraph з посиланням на оточення новообраного президента США, "Європейська правда"

Деталі: Подробиці плану з'явилися після того, як президент Володимир Зеленський попередив, що будь-яка спроба укласти мир шляхом умиротворення Росії означатиме "самогубство" для Європи.

Реклама:

Цей план є одним з декількох, які розглядає  Трамп, який перед обранням на посаду президента США заявив, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні.

План новообраного президента, викладений трьома співробітниками штабу Трампа, передбачає, що нинішня лінія фронту буде заморожена, а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років.

В обмін на це США наповнять Україну зброєю, щоб утримати Росію від відновлення війни.

РЕКЛАМА:

США не надаватимуть війська для патрулювання та охорони буферної зони, а також не фінансуватимуть її.

"Ми можемо провести навчання та надати іншу підтримку, але ствол гармати буде європейським", – сказав член команди Трампа.

"Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи", – сказав він.

У п'ятницю британський колишній міністр фінансів Джордж Осборн заявив, що для Великої Британії нереально продовжувати підтримувати Україну без підтримки США після перемоги Трампа.

Сам Трамп ніколи детально не пояснював, яка саме угода, на його думку, може покласти край війні.

Зеленський, вітаючи Трампа з перемогою, сказав, що цінує його прихильність до підходу "мир через силу", і висловив переконання, що це може допомогти наблизити справедливий мир в Україні.

Після саміту Європейської політичної спільноти Зеленський заявив, що вірить, що Трамп хоче швидкого закінчення війни, але воно може означати втрати для України.

мирвійнаТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСБУ ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ у Севастополі – джерело

Україна отримала від США грант в $1,35 млрд

відео, фотоУ Севастополі підірвали авто з окупантом

У Києві знову відключатимуть світло, але лише для бізнесу

фотоРосіяни атакували Київ та область ракетами і БпЛА: уламки дрона поранили людину, горів склад

З обіцяного США передали Україні 83% боєприпасів та 67% засобів ППО – Пентагон

Усі новини...
У Росії поскаржилися на масовану атаку: кажуть, що збили 50 дронів у семи регіонах
Одна людина загинула та ще 13 поранені в Одесі через нічну атаку РФ
Москва "готова вислухати" пропозиції Трампа щодо України
Українські дрони уразили хімкомбінат на Тульщині, який виробляє боєприпаси – джерело
Останні новини
14:04
В Сеулі заявили, що військові КНДР вже ведуть бойові дії проти України в Курській області
13:59
спортПровал Падуна, вдалий дебют Царенка. Підсумки велосезону-2024 для українських гонщиків
13:54
футболДовбик пропустив тренування збірної України та може повернутися до Риму
13:47
Останній супермісяць року: коли і де спостерігати за "Бобровим місяцем"
13:44
фотоПрикордонники програли суд за право на бренд з висловом про "русскій воєнний корабль"
13:43
Стали відомі учасники премії УП 100
13:30
На третьому році війни РФ проти України поширював наративи Кремля – СБУ викрила клірика УПЦ МП
13:30
фото, відеоПісля скандалу із закупівлями курток для ЗСУ родина нардепа Касая придбала в Дубаї квартир на $1 млн – ЗМІ
13:23
МОЗ: за тиждень один померлий від COVID, кількість хворих на грип та ГРВІ зросла на 3,8%
13:21
Блінкен на зустрічі з Рютте запевнив у зміцненні підтримки Києва у наступні кілька місяців
Усі новини...
Реклама:
Реклама: