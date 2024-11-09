ЗМІ: Одна з ідей Трампа передбачає європейські війська у буферній зоні

Дональд Трамп може закликати європейські війська забезпечити 800-мильну (1200-кілометрову) буферну зону між російською та українською арміями в рамках плану заморожування війни між двома країнами.

Джерело: The Telegraph з посиланням на оточення новообраного президента США, "Європейська правда"

Деталі: Подробиці плану з'явилися після того, як президент Володимир Зеленський попередив, що будь-яка спроба укласти мир шляхом умиротворення Росії означатиме "самогубство" для Європи.

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Цей план є одним з декількох, які розглядає Трамп, який перед обранням на посаду президента США заявив, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні.

План новообраного президента, викладений трьома співробітниками штабу Трампа, передбачає, що нинішня лінія фронту буде заморожена, а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років.

В обмін на це США наповнять Україну зброєю, щоб утримати Росію від відновлення війни.

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США не надаватимуть війська для патрулювання та охорони буферної зони, а також не фінансуватимуть її.

"Ми можемо провести навчання та надати іншу підтримку, але ствол гармати буде європейським", – сказав член команди Трампа.

"Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи", – сказав він.

У п'ятницю британський колишній міністр фінансів Джордж Осборн заявив, що для Великої Британії нереально продовжувати підтримувати Україну без підтримки США після перемоги Трампа.

Сам Трамп ніколи детально не пояснював, яка саме угода, на його думку, може покласти край війні.

Зеленський, вітаючи Трампа з перемогою, сказав, що цінує його прихильність до підходу "мир через силу", і висловив переконання, що це може допомогти наблизити справедливий мир в Україні.

Після саміту Європейської політичної спільноти Зеленський заявив, що вірить, що Трамп хоче швидкого закінчення війни, але воно може означати втрати для України.