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Одна людина загинула та ще 13 поранені в Одесі через нічну атаку РФ

Роман ПетренкоСубота, 9 листопада 2024, 10:10
Одна людина загинула та ще 13 поранені в Одесі через нічну атаку РФ
усі фото: облпрокуратури

За даними слідства, 9 листопада вночі збройні сили РФ здійснили масовану атаку за допомогою БпЛА по Одесі та передмістю, внаслідок якої загинула одна людина, ще 13 поранених.

Джерело: Одеська обласна прокуратура

Деталі: Уточнюється, що серед поранених є двоє дітей – 4 та 16 років.

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Пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі містян, з яких щонайменше 10 автівок повністю знищені вогнем.

 

ОдесаобстрілШахед
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