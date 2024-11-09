Одна людина загинула та ще 13 поранені в Одесі через нічну атаку РФ
Субота, 9 листопада 2024, 10:10
За даними слідства, 9 листопада вночі збройні сили РФ здійснили масовану атаку за допомогою БпЛА по Одесі та передмістю, внаслідок якої загинула одна людина, ще 13 поранених.
Джерело: Одеська обласна прокуратура
Деталі: Уточнюється, що серед поранених є двоє дітей – 4 та 16 років.
Реклама:
Пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі містян, з яких щонайменше 10 автівок повністю знищені вогнем.