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Боррель прибув до Києва

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 9 листопада 2024, 10:42
Боррель прибув до Києва
фото: боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до Києва з п'ятим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом.

Джерело: Боррель у Twitter, "Європейська правда"

Деталі: Це також його останній візит в Україну на посаді голови європейської дипломатії.

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"Я у Києві для мого 5-го візиту з моменту повномасштабного вторгнення Росії і останнього як Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на першому місці в порядку денному ЄС", – написав Боррель.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що Україна потребує потужніших безпекових гарантій.

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Також  Боррель під час візиту у Південну Корею в понеділок закликав цю країну наростити підтримку України на тлі занепокоєння в Сеулі щодо відправки військ КНДР до Росії.

ЄСдипломатичні відносини
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