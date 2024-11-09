Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до Києва з п'ятим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом.

Джерело: Боррель у Twitter, "Європейська правда"

Деталі: Це також його останній візит в Україну на посаді голови європейської дипломатії.

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"Я у Києві для мого 5-го візиту з моменту повномасштабного вторгнення Росії і останнього як Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на першому місці в порядку денному ЄС", – написав Боррель.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що Україна потребує потужніших безпекових гарантій.

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Також Боррель під час візиту у Південну Корею в понеділок закликав цю країну наростити підтримку України на тлі занепокоєння в Сеулі щодо відправки військ КНДР до Росії.