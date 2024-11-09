Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Терорист-смертник підірвав себе в Пакистані, вбивши щонайменше 24 людини

Роман ПетренкоСубота, 9 листопада 2024, 13:50
Терорист-смертник підірвав себе в Пакистані, вбивши щонайменше 24 людини
скриншот

Терорист-смертник підірвав себе на залізничній станції на південному заході Пакистану в суботу, внаслідок чого загинули щонайменше 24 людини, серед яких солдати та залізничники, а близько 50 осіб отримали поранення.

Джерело: AP

Деталі: За інформацією офіційних осіб, деякі постраждалі перебувають у важкому стані, і кілька людей померли в лікарні. Напад стався на вокзалі в Кветті, столиці провінції Белуджистан. Близько 100 пасажирів чекали на потяг до гарнізонного міста Равалпінді.

Реклама:

Поліція повідомила, що серед загиблих є близько десяти солдатів і шість працівників залізниці.

РЕКЛАМА:

На залізничному вокзалі є прохідні ворота для перевірки наявності вибухівки, однак є й кілька інших входів, які не підлягають такій перевірці. Чиновники зазначили, що "зазвичай дуже важко запобігти таким атакам терористів-смертників".

Сепаратистське угрупування "Армія визволення Белуджистану" взяло на себе відповідальність за цей напад. Вони заявили, що терорист-смертник націлився на військовослужбовців, які перебували на вокзалі.

теракт
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб запевняє, що армії РФ не вдалося увійти до Куп’янська і окупувати Іллінку

"Люди в шоці": у Пентагоні стривожені через кандидата Трампа на посаду глави міноборони

Байден на останній зустрічі з Сі поговорить про залучення військ КНДР у російську війну проти України

У Байдена хочуть подати до Конгресу запит щодо допомоги Україні на 2025 рік

Росіяни окупували Іллінку та увійшли до Куп’янська – DeepState

Трамп обрав генпрокурора: він проти допомоги Україні і з шлейфом "сексуальних зловживань"

Усі новини...
теракт
Біля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в натовп, десятки поранених
На оборонному підприємстві в Анкарі стався теракт: Ердоган каже про 4 загиблих
В Ізраїлі теракт на автовокзалі: є загибла і 10 поранених, нападника застрелили
Останні новини
13:21
Хто і як розвалював металургійну галузь України?
13:18
Жовто-синю картину Марка Ротко продали за 32 млн доларів
13:03
Польща розмістила південнокорейські танки K2 біля кордону з Росією
12:58
футболГравець київського "Динамо" залишив табір збірної України, замість нього вже довикликали дебютанта
12:47
Аргумент для повернення людей: в Україні починають будувати соціальне житло
12:38
Скільки українців підтримує припинення переведення годинників на літній час? Опитування
12:30
"Нафтогаз" збільшив видобуток газу на 6%
12:20
мапаУ п’ятницю в Україні очікується мокрий сніг, на вихідних – без опадів
12:19
Банки Казахстану різко збільшили терміни платежів для російських компаній
12:19
відеоОкупанти обстріляли Слов’янськ – пошкоджені дитсадок і університет
Усі новини...
Реклама:
Реклама: