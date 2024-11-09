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Сирський: У жовтні українськими дронами уражено понад 52 тисячі цілей РФ

Роман ПетренкоСубота, 9 листопада 2024, 14:41
Сирський: У жовтні українськими дронами уражено понад 52 тисячі цілей РФ
фото: генштаб

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що у жовтні 2024 року в результаті здійснених бойових вильотів дронів українськими захисниками знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника.

Джерело: Сирський на нараді з командирами підрозділів безпілотних систем

Деталі: Сирський наголосив, що окремої уваги заслуговують ураження 129 артилерійських систем, 221 одиниці ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі живої сили противника.

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Пряма мова Сирського: "Особлива вдячність екіпажам 414 полку БпС КСВ, 412 батальйону БпС СБС, які демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності.

Попри складні погодні умови, підрозділи безпілотних систем ЗС України загалом продовжують демонструвати високу ефективність на полі бою.

Найефективніше себе проявили безпілотні авіаційні комплекси – ударні дрони-бомбери. Їх операторами виконано понад 7000 місій.

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У жовтні в результаті здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника".

безпілотникиСирський
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