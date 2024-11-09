США відправлять Україні понад 500 перехоплювачів до Patriot і NASAMS – ЗМІ

США планують відправити Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot і NASAMS, яких має вистачити до кінця року.

Джерело: The Wall Street Journal, "Європейська правда"

Деталі: Понад 7 мільярдів доларів США, що дозволяють Пентагону передавати Україні зброю і боєприпаси зі своїх запасів, залишаються невитраченими, так само як і понад 2 мільярди доларів на фінансування довгострокових контрактів на поставку обладнання для Києва.

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Надаючи Києву якомога більше військової допомоги до січня, чиновники адміністрації Байдена сподіваються посилити позицію України на переговорах і зміцнити її обороноздатність. За словами представника Пентагону, перед виборами адміністрація мала на меті доставити решту допомоги Україні до квітня.

Після виборів президента США цей графік набув нової актуальності.

У відповідь на посилення російських атак Пентагон готується відправити в Україну понад 500 перехоплювачів для системи протиракетної оборони Patriot і NASAMS, які, як очікується, прибудуть в найближчі тижні, повідомив високопоставлений представник адміністрації.

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Ці поставки повинні задовольнити потреби України в протиповітряній обороні до кінця цього року, сказав один з американських посадовців.

У п'ятницю адміністрація заявила, що направить "невелику кількість підрядників" для допомоги Україні в ремонті та обслуговуванні винищувачів F-16 та інших систем, повідомив представник Пентагону. Підрядники прибудуть в найближчі місяці і працюватимуть далеко від лінії фронту.

Ще в серпні адміністрація Байдена відкидала такий крок, але з того часу все більше систем вийшли з ладу через брак кваліфікованих робітників для їх ремонту та обслуговування.

"Забезпечення того, щоб ці системи озброєнь залишалися боєздатними, має вирішальне значення для захисту України від російської агресії", – йдеться в заяві Пентагону.

За словами іншого високопосадовця, вплив запланованого збільшення поставок зброї на військові запаси США, зокрема, на засоби протиповітряної оборони, "викликає велике занепокоєння". За словами високопосадовця, США розглядають такі варіанти, як викуп зброї в інших країн, щоб передати її Україні.

Українські офіційні особи наполягають на наданні додаткових армійських тактичних ракетних систем, які мають радіус дії понад 300 км, заявляючи, що вони дозволять завдавати удари далеко за лінією фронту в Росії.

Пентагон неохоче надсилає додаткові системи, аргументуючи це тим, що Росія перемістила літаки та інші цінні об'єкти за межі досяжності. Адміністрація Байдена відмовилася дозволити українським силам використовувати ракети для завдання ударів по самій Росії.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена планує до дня інавгурації Дональда Трампа – 20 січня 2025 року – використати всі виділені на військову допомогу Україні кошти, які ще залишились.

У ході передвиборчої кампанії Трамп відкрито давав зрозуміти, що він припинить чи різко скоротить військову допомогу Україні, якщо переможе на виборах 5 листопада, а також відмовився заявити, що хоче, щоб Україна виграла війну.

Читайте детальну статтю: Суперперемога Трампа: найголовніше про вибори у США та їхні наслідки для України.