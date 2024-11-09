На двох людей впали електродроти внаслідок обстрілу Куп’янська, вони загинули

Чоловік та жінка 9 листопада загинули через обрив дротів електромережі після авіаудару росіян по Куп’янську на Харківщині.

Джерело: Харківська ОВА, прокуратура області

Деталі: Відомо, що на чоловіка та жінку впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. На жаль, люди загинули на місці. Їх тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються.

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Також постраждав 61-річний чоловік.

Внаслідок російського удару пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновані 15 гаражів.

Прокуратура уточнила, що обстріл стався об 11:00.

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Попередньо, окупанти вдарили по місту КАБ-1500.