Туск зустрінеться з лідерами ЄС і НАТО: говоритимуть про війну в Україні

Прем'єр Польщі Дональд Туск незабаром зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єром Британії Кіром Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте, а також лідерами північних і балтійських країн, щоб обговорити трансатлантичну співпрацю і війну в Україні.

Джерело: Туск, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Майбутнє допомоги Україні є одним з головних питань, що стоять перед Європейським Союзом після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Трамп критикував рівень підтримки США боротьби України проти російського вторгнення, а перед виборами обіцяв покласти край конфлікту ще до вступу на посаду, не пояснюючи, як саме.

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Пряма мова Туска: "Немає сумнівів, що цей новий політичний ландшафт є серйозним викликом для всіх, особливо в контексті можливого закінчення російсько-української війни в результаті угоди між, наприклад, президентом Росії і новим президентом США...

Найближчими днями ми будемо дуже інтенсивно координувати співпрацю з країнами, які мають дуже схожий погляд на геополітичну і трансатлантичну ситуацію і ситуацію в Україні".

Деталі: Туск повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон і глава НАТО Марк Рютте незабаром відвідають Варшаву, а він зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером або у Варшаві, або в Лондоні. Туск також зустрінеться з лідерами північних і балтійських країн у Стокгольмі.

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"Все, звичайно, буде в контексті нових викликів, що стоять перед нашою батьківщиною, всім регіоном, Європейським Союзом і західним співтовариством", – сказав Туск.

Він повторив те, що говорив перед виборами в США: незалежно від результату, Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, і майбутнє України не може бути вирішене без України.

Що передувало: Як писав Bloomberg, лідери ЄС на зустрічі в Будапешті в четвер обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.

Перед цим прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у радіоінтерв'ю в п'ятницю сказав, що Європа не може самостійно фінансувати "програну війну", і заявив, що США припинять свою підтримку.