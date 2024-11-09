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Сибіга заявив про налагоджений діалог між Зеленським і Трампом, почнеться підготовка зустрічі

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоСубота, 9 листопада 2024, 17:28
Сибіга заявив про налагоджений діалог між Зеленським і Трампом, почнеться підготовка зустрічі
Андрій Сибіга, фото Getty Images

Глава МЗС Андрій Сибіга назвав телефонну розмову між президентом Володимиром Зеленським і новообраним президентом США Дональдом Трампом свідченням налагодженого діалогу, команди почнуть підготовку їхньої зустрічі.

Джерело: Сибіга на пресконференції з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем у Києві, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Діалог між президентом Зеленським і президентом-електом Трампом вже налагоджено. І швидкість проведення телефонної розмови є свідченням вже існуючого прямого діалогу між главами держав.

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Звичайно, обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів. Було домовлено, що команди почнуть практичну підготовчу роботу до організації зустрічі".

Деталі: Він нагадав, що Зеленський під час свого візиту до США у вересні зустрівся з тодішнім кандидатом у президенти Дональдом Трампом і представив українське бачення досягнення справедливого миру.

"Ця філософія також була відображена у привітанні президента Зеленського на адресу новообраного президента США, тобто досягнення миру через силу", – сказав Сибіга.

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Він також додав, що Зеленський був одним із перших світових лідерів, які говорили з Трампом телефоном після його обрання.

"Це була хороша розмова, щира розмова, де відбувся обмін думками щодо подальшої взаємодії. Ми розраховуємо на цей контакт на рівні лідерів"

"Також під час розмови було обговорено подальші кроки для заснування каналів комунікації між командами, і ця робота також вже розпочалася. Тому ми відкриті до подальшої співпраці. Я переконаний, що всіх нас об'єднує мета досягнення справедливого миру і зупинення російської агресії", – заявив міністр.

Сибіга наголосив, що тут дуже важливо не підмінювати поняття, треба говорити про справедливий мир, а не умиротворення.

Що передувало: Зеленський, вітаючи Трампа з перемогою, сказав, що цінує його прихильність до підходу "мир через силу", і висловив переконання, що це може допомогти наблизити справедливий мир в Україні.

Після саміту Європейської політичної спільноти Зеленський заявив, що вірить, що Трамп хоче швидкого закінчення війни, але воно може означати втрати для України.

ТрампЗеленськийМЗС
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