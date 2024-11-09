Росіяни вдарили балістикою по Сумщині
Субота, 9 листопада 2024, 17:55
У суботу російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади.
Джерело: Сумська ОВА, Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Сьогодні, 9 листопада, ворог завдав ракетного удару (балістика) по інфраструктурі Шосткинської громади.
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На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються".
Деталі: Близько 17 години Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.