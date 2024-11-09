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У ЄС немає консенсусу щодо навчальної місії на території України – Боррель

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоСубота, 9 листопада 2024, 18:25
У ЄС немає консенсусу щодо навчальної місії на території України – Боррель
Жозеп Боррель, фото Anadolu via Getty Images

Серед країн-членів Євросоюзу все ще немає консенсусу щодо перенесення навчальної місії на українську територію, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Джерело: Боррель на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у суботу в Києві, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Щодо навчальної місії, яка діяла б на українській території іще немає консенсусу держав-членів, щоб досягти цього рішення. Але навчальна місія може продовжувати свою роботу", – сказав він, відповідаючи на питання, чи не могло б стати відправлення європейських інструкторів в Україну відповіддю на участь військових КНДР у війні РФ проти України.

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Боррель нагадав, що військова навчальна місія ЄС для України до кінця року підготує вже 75 тисяч українських військових.

"Ми намагаємося навчати українських солдатів якомога ближче до українського кордону, але це не оборонна місія як така... Наразі немає консенсусу з приводу того, щоб робити це на українській території. Я не можу виключити, що це станеться. Але моє завдання – постаратися, щоб місія працювала і збільшувала кількість українських солдатів, яких навчають", – додав голова європейської дипломатії.

Що передувало: Напередодні Рада ЄС на два роки продовжила мандат військової навчальної місії Євросоюзу з підготовки українських військових, на неї закладають понад 400 млн євро.

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Місію Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) створили 17 жовтня 2022 року з початковим мандатом тривалістю два роки, її робота фінансується коштами з Європейського фонду миру. 

У рамках місії за цей час на території країн Євросоюзу пройшли різноманітну підготовку близько 63 тисяч українських військових, що співставно з комплектацією десяти бригад.

ЄС
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