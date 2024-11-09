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Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 9 листопада 2024, 19:12
Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння – Зеленський
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього року Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах. Це і наша українська артилерія – наші снаряди, наші гармати. Це і дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу глибину. Будемо це нарощувати.

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Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Тут без деталей. Але хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. Цей напрямок ми будемо нарощувати.

Зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших Сил оборони та безпеки України".

Деталі: Зеленський також зазначив, що вперше за роки незалежності Україна має системні моделі для інвестування від партнерів.

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"Зокрема, це модель Данії, яка вкладає кошти і залучає інвестиції у виробництво. Ми домовилися також із Францією про іншу трохи модель, також із залученням технологій побудови відповідних виробництв. Також є попередні домовленості з іншими партнерами щодо локалізації виробництва зброї саме в Україні. Це те, що буде нас постійно посилювати", – сказав він.

Зеленськийзброявиробництво
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