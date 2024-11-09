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Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна – омбудсмен

Катерина ТищенкоСубота, 9 листопада 2024, 20:43
Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна – омбудсмен
Дмитро Лубінець, фото Anadolu via Getty Images

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські військові розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова: "В окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна.

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Вони зафіксували це на відео, яке шириться у мережі.

Щодо цього випадку направляю лист до МКЧХ та ООН. Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаї ведення війни".

полоненіомбудсменвійна
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