Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна – омбудсмен
Субота, 9 листопада 2024, 20:43
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські військові розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна.
Джерело: Лубінець у Telegram
Пряма мова: "В окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна.
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Вони зафіксували це на відео, яке шириться у мережі.
Щодо цього випадку направляю лист до МКЧХ та ООН. Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаї ведення війни".