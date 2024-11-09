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Сирський: Ситуація на фронті складна й має тенденцію до загострення

Катерина ТищенкоСубота, 9 листопада 2024, 20:57
Сирський: Ситуація на фронті складна й має тенденцію до загострення
Олександр Сирський, фото з Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що обстановка на фронті має тенденцію до загострення.

Джерело: Сирський у Facebook за підсумками розмови з командувачем збройних сил США в Європі Крістофером Каволі

Пряма мова: "На початку розмови поінформував американського колегу про обстановку на лінії фронту.

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Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках.

Маємо численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ".

Деталі: Сирський повідомив, що в ході розмови американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони України задекларованою номенклатурою озброєння та військової техніки.

СирськийвійнаСША
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