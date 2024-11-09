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Росіяни влучили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові

Катерина ТищенкоСубота, 9 листопада 2024, 22:33
Росіяни влучили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові
ілюстративне фото gwaramedia

Російські війська скинули КАБ на Харків, є влучання у Слобідському районі неподалік багатоповерхівки.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За попередніми даними, є влучання КАБа у Слобідському районі Харкова.

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Профільні служби виїхали на місце, інформація щодо руйнувань уточнюється".

Пряма мова Терехова: "Маємо інформацію про удар по Слобідському району. Приліт неподалік багатоповерхівки.

Вибуховою хвилею вибито частину вікон. Про постраждалих на дану хвилину інформації не надходило".

Харків
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