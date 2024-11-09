Росіяни влучили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові
Субота, 9 листопада 2024, 22:33
Російські війська скинули КАБ на Харків, є влучання у Слобідському районі неподалік багатоповерхівки.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "За попередніми даними, є влучання КАБа у Слобідському районі Харкова.
Реклама:
Профільні служби виїхали на місце, інформація щодо руйнувань уточнюється".
Пряма мова Терехова: "Маємо інформацію про удар по Слобідському району. Приліт неподалік багатоповерхівки.
Вибуховою хвилею вибито частину вікон. Про постраждалих на дану хвилину інформації не надходило".