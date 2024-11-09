Росіяни в суботу поранили 4 мешканців Сумщини
Внаслідок російських обстрілів Сумщини у суботу поранено 4 цивільних осіб.
Джерело: Сумська ОВА
Деталі: Станом на 21 годину росіяни здійснили 74 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
У Миропільській громаді внаслідок авіаудару знищено приміщення навчального закладу, пошкоджено більше 10 приватних будинків та будинок культури. Також був удар FPV-дронами (8 вибухів), внаслідок удару поранено 1 цивільну особу.
У Хотінській громаді внаслідок скиду з ворожого БпЛА отримали поранення 2 цивільні особи. Також був удар FPV-дроном (1 вибух), внаслідок якого дістала поранення 1 цивільна особа.
Повідомляється також, що ворог завдав авіаційного удару по Сумській громаді, застосувавши КАБи.
Наслідки атаки уточнюються.
В інших громадах не повідомляється про постраждалих.