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Росіяни в суботу поранили 4 мешканців Сумщини

Катерина ТищенкоСубота, 9 листопада 2024, 23:52
Росіяни в суботу поранили 4 мешканців Сумщини
ілюстративне фото з Telegram Сумської ОВА

Внаслідок російських обстрілів Сумщини у суботу поранено 4 цивільних осіб.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Станом на 21 годину росіяни здійснили 74 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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У Миропільській громаді внаслідок авіаудару знищено приміщення навчального закладу, пошкоджено більше 10 приватних будинків та будинок культури. Також був удар FPV-дронами (8 вибухів), внаслідок удару поранено 1 цивільну особу.

У Хотінській громаді внаслідок скиду з ворожого БпЛА отримали поранення 2 цивільні особи. Також був удар FPV-дроном (1 вибух), внаслідок якого дістала поранення 1 цивільна особа.

Повідомляється також, що ворог завдав авіаційного удару по Сумській громаді, застосувавши КАБи.

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Наслідки атаки уточнюються.

В інших громадах не повідомляється про постраждалих.

Сумська областьвійна
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