Росіяни атакують ударними БпЛА з півночі

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:35 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку. Згодом БпЛА з півдня Сумщини рухався на Полтавщину.

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Станом на 23:20 ворожі БпЛА було зафіксовано на Сумщині – курс південний, південно-західний, а також на півночі Полтавщини – курс південно-західний.

О 23:33 загрозу застосування ворожих ударних БпЛА оголосили для Чернігівської області.

Згодом Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА на Полтавщині курсом на м.Кременчук.

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Станом на 23:51 зафіксовано нові групи ворожих БпЛА на півночі Сумщини та півночі Чернігівщини, курс – південний.

О 00:01 військові повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Кіровоградської області.

Станом на 00:07:

БпЛА на Сумщині – курс південний, південно-західний;

БпЛА на півночі Чернігівщини – курс південний, південно-західний;

БпЛА з Полтавщини (повз м.Кременчук) – курс південно-західний.

Станом на 00:48:

БпЛА на Сумщині – курс південний, південно-західний;

БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини – курс південний, південно-західний;

БпЛА на межі Чернігівщини і Полтавщини – курс західний;

БпЛА на сході Кіровоградщини – курс західний.

О 00:51 Повітряні сили повідомили про БпЛА на сході Кіровоградщини, який змінює курс на Дніпропетровщину.

О 00:57 військові попередили про загрозу БпЛА для міста Прилуки на Чернігівщині.

О 00:59 оголосили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Київської, Черкаської, Дніпропетровської областей.

О 01:32 Повітряні сили попередили про декілька ударних БпЛА в напрямку Прилук (Чернігівщина) з північного сходу.

Станом на 01:36:

БпЛА на Сумщині – курс на Чернігівщину;

БпЛА на Чернігівщині – курс на Київщину;

БпЛА на заході Дніпропетровщини – курс східний.

О 01:38 військові попередили про ударний БпЛА в напрямку міста Київ зі сходу.

мапа: alerts.in.ua

О 01:46 попередили про ударний БпЛА в напрямку містам Біла Церква (Київщина).

Станом на 02:19:

БпЛА на півдні Сумщини – курс на Чернігівщину;

БпЛА на півдні Чернігівщини – курс на Київщину;

БпЛА на півночі Чернігівщини – курс південний;

БпЛА на Київщині – курс на Житомирщину;

БпЛА на межі Черкащини і Полтавщини – курс на північ;

БпЛА на заході Дніпропетровщини – курс південно-східний.

О 02:23 повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Житомирської області.

О 02:24 військові попередили про ударний БпЛА в напрямку Житомира з південного сходу.

О 02:37 Повітряні сили попередили про ударний БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку міст Нікополь та Марганець.

О 03:13 повідомили про нові ворожі ударні БпЛА заходять на Чернігівщину з півночі.

О 03:16 попередили про нові ворожі ударні БпЛА на Сумщині.

Станом на 03:24:

БпЛА на півдні Сумщини – курс південно-західний;

БпЛА на півночі Чернігівщини – курс південний;

БпЛА на сході Київщини – курс західний.

О 03:31 Повітряні сили попередили про рух ударного БпЛА в напрямку Києва з північного сходу.

Станом на 04:41:

БпЛА на півдні Сумщини – курс південно-західний;

БпЛА на півдні Чернігівщини – курс західний;

БпЛА на сході Київщини – курс західний.

О 04:53 військові попередили про рух БпЛА в напрямку Києва з північного і південного сходу.

О 06:14 Повітряні сили повідомили, що ворожі ударні БпЛА спостерігаються на півдні Сумщини – курс південно-західний та на межі Чернігівщини, Сумщини та Київщини – курс західний.

О 07:31 військові попередили про рух БпЛА в напрямку Києва з півдня.

О 07:58 повідомили про ворожий ударний БпЛА на півночі Київщини – курс північно-західний.