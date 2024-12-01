Трамп пригрозив країнам БРІКС 100% митами за відмову від долара

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що в разі переходу країн-членів БРІКС на альтернативну американському долару валюту для взаємних розрахунків, Сполучені Штати обкладатимуть імпорт їхньої продукції митом у 100%.

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social

Деталі: Трамп закликав країни БРІКС утриматися від створення нової валюти або підтримки інших валют, які могли б замінити долар у міжнародній торгівлі. У разі порушення цих вимог, він пригрозив жорсткими економічними заходами.

Реклама:

Пряма мова: "Ми вимагаємо обіцянки від цих держав, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни сильного американського долара. Інакше вони стикнуться зі 100% митами й можуть попрощатися з імпортом до неймовірної економіки США.

Немає шансів, що БРІКС замінить американський долар у міжнародній торгівлі. Будь-яка країна, що спробує зробити це, повинна попрощатися з Америкою".

Скриншот

Довідково: БРІКС – економічне об’єднання країн, які прагнуть підвищити свою роль у глобальній економіці. Пропозицію створити нову валюту для взаєморозрахунків активно просуває Росія, яка перебуває під санкціями США та ЄС. Метою такого кроку є зниження залежності від долара та уникнення обмежень міжнародних фінансових систем.

РЕКЛАМА:

Проте серед членів БРІКС немає єдності з цього питання. Китай, хоча і підтримує ідею зміцнення ролі альтернативних валют, обережно ставиться до створення спільної валюти. Індія, своєю чергою, зосереджена на внутрішніх економічних інтересах і не готова ризикувати стабільністю торгівельних відносин із США.