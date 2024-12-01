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Перспективи для інвестицій всередині країни

Для проходження ВЛК більше не потрібно буде йти до ТЦК: Міноборони анонсувало цифрову реформу

Іван Д'яконовНеділя, 1 грудня 2024, 03:37
Для проходження ВЛК більше не потрібно буде йти до ТЦК: Міноборони анонсувало цифрову реформу
Фото: Facebook Черногоренко

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я та неурядовою організацією "Принцип" представили реформу військово-лікарських комісій, яка усуне необхідність відвідувати територіальні центри комплектування.

Джерело: Міноборони, заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в Facebook

Деталі: В Міноборони визнали, що сучасна система ВЛК має двосторонні недоліки. З одного боку, вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав, а з іншого – не запобігає потраплянню на службу людей з серйозними захворюваннями, що створює додаткові труднощі для Збройних Сил.

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"Принципи роботи ВЛК не змінювались десятиліттями. Система, яка існує зараз, є рудиментом старого адміністративного підходу. Вона повна недоліків, зайвих бюрократичних ускладнень, корупційних ризиків", – наголосив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Пряма мова Черногоренко: "Людині достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу. Зробити це можна буде за місцем перебування. А далі ніякої біганини державними установами – за людину бігатимуть дані. Весь обмін цифровими документами триватиме лічені хвилини".

Деталі: Впровадження реформи відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді 2025 року.

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Черногоренко зазначила, що 1 етап цифрової реформи буде реалізовано протягом 3 місяців. "Результат – електронне направлення на ВЛК у Резерв+ та, власне, сам висновок ВЛК в електронному вигляді", – повідомляє заступниця міністра. 

2 етап дозволить військовозобов’язаним самостійно обрати лікарню, де проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК. "Буде виконано до 1 червня 2025 року", – говорить Черногоренко.

Пряма мова Черногоренко: "Наша пропозиція – створити прозорий і зрозумілий шлях, який створить підґрунтя для довірливих стосунків й зробить так, щоб виносилися справедливі висновки".

арміяТЦК
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