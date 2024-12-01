Трамп обрав Чарльза Кушнера послом США у Франції

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що призначить нью-йоркського забудовника Чарльза Кушнера своїм послом у Франції. Кушнер – раніше засуджений за незаконну підтримку передвиборної кампанії, ухилення від сплати податків і підтасовування свідчень, за що відбув два роки у в’язниці.

Джерело: Трамп в соцмережі Truth Social, Politico

Пряма мова: "Я радий номінувати Чарльза Кушнера з Нью-Джерсі на посаду посла США у Франції. Він чудовий бізнес-лідер, філантроп і учасник угод, який буде сильним захисником нашої країни та її інтересів".

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Деталі: Чарльз Кушнер, 70-річний бізнесмен і засновник компанії Kushner Companies. Його син Джаред Кушнер одружений на доньці Трампа Іванці та був старшим радником Трампа під час його першого терміну.

"Джаред тісно співпрацював зі мною в Білому домі, зокрема над операцією Warp Speed, реформою кримінального правосуддя та угодами Авраама", – йдеться в заяві Трампа.

Кушнер-старший був засуджений у 2005 році за незаконну підтримку передвиборної кампанії, ухилення від сплати податків і підтасовування свідчень, за що відбув два роки у в’язниці. У 2020 році, наприкінці свого президентського терміну, Трамп помилував його.

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Після затвердження кандидатури Сенатом Кушнер замінить на посаді Деніз Кемпбелл Бауер.