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Генштаб оновив дані про втрати РФ: за добу знищено понад 1700 окупантів

Іван Д'яконовНеділя, 1 грудня 2024, 07:37
Генштаб оновив дані про втрати РФ: за добу знищено понад 1700 окупантів
Ілюстративне фото: Getty Images

Сили оборони продовжують знищувати російських загарбників – лише за минулу добу втрати ворога склали понад 1700 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.24 орієнтовно склали: 

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  • особового складу – близько 742130 (+1730) осіб,
  • танків – 9469 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 19369 (+14) од,
  • артилерійських систем – 20923 (+14) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО – 1019 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11),
  • крилаті ракети – 2852 (+1),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30507 (+76) од,
  • спеціальна техніка – 3619 (+2)

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштаб
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