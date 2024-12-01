Генштаб оновив дані про втрати РФ: за добу знищено понад 1700 окупантів
Неділя, 1 грудня 2024, 07:37
Сили оборони продовжують знищувати російських загарбників – лише за минулу добу втрати ворога склали понад 1700 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.24 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 742130 (+1730) осіб,
- танків – 9469 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 19369 (+14) од,
- артилерійських систем – 20923 (+14) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО – 1019 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11),
- крилаті ракети – 2852 (+1),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30507 (+76) од,
- спеціальна техніка – 3619 (+2)
Дані уточнюються.