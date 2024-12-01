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Перспективи для інвестицій всередині країни

У Чехії місто хоче найняти українців у поліцію через "проблеми у діаспорі"

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 1 грудня 2024, 09:11
У Чехії місто хоче найняти українців у поліцію через проблеми у діаспорі
фото: tresbohemes

Чеське місто Їглава планує запровадити посади українських помічників поліції, які допомагатимуть правоохоронцям у профілактиці злочинності.

Джерело: Radio Prague International, "Європейська правда"

Деталі: Як передає мовник, міський голова Петр Ришка очікує, що помічники зможуть допомогти правоохоронцям зблизитися з великою українською громадою Їглави та сприяти встановленню більшої довіри до поліції.

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У зв’язку з цим місто подасть заявку на виділення коштів на нових помічників.

Ришка припустив, що якщо знайдуться відповідні кандидати – вони могли б розпочати роботу вже навесні.

За даними мерії, у 50-тисячній Їглаві мешкають близько 7 тисяч вихідців з України. 

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"Тут доволі велика діаспора, з якою бувають деякі проблеми, і ми думаємо, що могли б стати до них трохи ближчими", – зазначив мер.

За його словами, несуттєво, як довго потенційні претенденти мешкають у місті. 

"Для мене важливо, щоб такий кандидат був найкращим із тих, хто міг би нам допомогти", – акцентував він. 

Мовник уточнив, що асистенти із запобігання злочинності працюють спільно з поліцією, допомагаючи їй забезпечувати громадський порядок та привертати увагу до необхідності дотримання закону.

Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. А до кінця року їхня загальна кількість має сягнути пів мільйона.

Більше про ініціативу читайте в статті "Європейської правди".

Чехіяукраїнцібіженці
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